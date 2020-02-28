2020-02-28T17:20:49+03:00
Общество

«Запрет на аборты отклонили»: свердловский омбудсмен о поправках в Конституцию

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области, входящая в рабочую группу по подготовке поправок, рассказала об индексации пенсий и членах группы, которые раньше не читали Конституцию РФ
Данил СВЕЧКОВ
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Татьяна Мерзлякова стала одним из 75 человек, которые готовят поправки в Конституцию РФ.Татьяна Мерзлякова стала одним из 75 человек, которые готовят поправки в Конституцию РФ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 28 февраля, студентам Уральского федерального университете о грядущем изменении Конституции РФ рассказала Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Она входит в состав рабочей группы из 75 человек, которая вносит предложения о внесении поправок. Предыдущее совещание рабочей группы с президентом Владимиром Путиным по этой теме прошло в среду 26 февраля. Ниже мы приводим избранные моменты из полуторачасового общения омбудсмена со студентами.

О ТОМ, ЧЕМ РОССИЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПРЕВОСХОДИТ ЗАРУБЕЖНЫЕ

– Я люблю Конституцию и не очень хотела, чтобы ее правили, - говорит Татьяна Мерзлякова. - Но меня все заверили, что незыблемые права гражданина трогать не будут. Ведь они у нас прописаны лучше, чем в конституциях многих других стран. Например, равные права мужчин и женщин прописаны только у нас, а еще достоверная информация об окружающей среде. Например, если живешь в Новоуральске (закрытый город Свердловской области, - Ред.), ты можешь не знать, что делается в Новоуральске на предприятии, так как это секретная информация, но ты должен знать, как это влияет на экологию.

Встреча проходила в стенах Уральского федерального университета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встреча проходила в стенах Уральского федерального университета.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О РЕГУЛЯРНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ

- Социальных гарантий в Конституции (текущей версии, - Ред.) недостаточно. И президент внес две поправки. Одна это регулярная индексация пенсий. Часть депутатов Госдумы не согласились с поправкой президента. Это депутаты не из правящей партии. Они сказали, что регулярная индексация пенсий может быть и раз в пять лет. Они предложили делать ежегодно. Я не очень согласилась с фразой «ежегодная», так как индексация бывает и чаще. На это мне люди из «Справедливой России» сказали, что индексация раз в пять лет – тоже будет «регулярной». Председатель нашей подгруппы, поняв, что там, в основном юристы, а я в какой-то степени лингвист, потому что я журналист (Татьяна Мерзлякова училась на факультете журналистики, который ныне входит в состав Уральского федерального университета, - Ред.), сказал: «Мы вам даем на экспертизу. Если вы сейчас позвоните в МГУ или МГИМО, то там готовы дать экспертизу». Я сказала, что буду просить экспертизу у людей, которым я доверяю – это кафедра стилистики и русского языка Уральского федерального университета. Все с этим согласились. И вот нам наша заведующая кафедрой подготовила заключение, что более конкретно это все-таки «ежегодно». И слово «регулярные» мы забраковали.

Татьяна Мерзлякова встретилась с уральскими студентами через два дня после предыдущего совещания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татьяна Мерзлякова встретилась с уральскими студентами через два дня после предыдущего совещания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ЗАПРЕТЕ НА АБОРТЫ

- Поправка о запрете на аборты... Она была сделана депутатом Милоновым (депутат Государственный Думы Виталий Милонов предложил добавить в Конституцию запрет на искусственное прерывание беременности, - Ред.). Поправка была сделана очень тонко. Знаете, в предложении указывалось, что «государство заботится о детях, как до рождения, так и после». То есть, кто не понял, тот не понял. Многие говорили, что нет у нас такой поправки, но у нас (в Екатеринбурге, - Ред.) институт Охраны материнства и младенчества и я очень много занимаемся темой права на аборты. И я когда прочитала предложение (Милонова, - Ред.), сразу увидела, что есть такая поправка. Но я вас успокою. Она была отклонена. При всем уважении к православному сообществу, все-таки мы не готовы к этому. Так традиционно сложилось, что право женщины на выбор должно оставаться.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

- Наш последний генеральный прокурор Юрий Яковлевич Чайка признавал, что судебных ошибок у нас очень много. И у нас сегодня нет сильного страхового механизма, чтобы мы не расстреляли человека, а потом обнаружили, что это не тот.

По словам Татьяны Мерзляковой, в текущей версии Конституции недостаточно социальных гарантий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Татьяны Мерзляковой, в текущей версии Конституции недостаточно социальных гарантий.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, НЕ ЧИТАВШИХ КОНСТИТУЦИЮ

- Я к этому отношусь спокойно, потому что это искренне (13 февраля на встрече Владимира Путина с представителями рабочей группы, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева упомянула, что ранее не читала Конституцию РФ, - Ред.). Я очень не люблю имитаций. Она это сказала искренне. При этом я, как человек, который ведет уроки Конституции достаточно много и не только в школьных и студенческих коллективах, таких людей встречаю много. Уже есть поручение, чтобы Конституцию выдавали вместе с паспортом. Я это президенту предложила ранее, президент согласился. А Исинбаева тоже представляет срез общества. Если бы в рабочей группе были только академики, тоже было бы неправильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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