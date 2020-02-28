2020-02-28T10:34:53+03:00
Происшествия

«Отбивалась пакетом со сменкой»: в Екатеринбурге стая бродячих собак напала на 12-летнюю девочку

Врачи зафиксировали у школьницы рваные раны ноги
Олег ГАЛИМОВ
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В стае было шесть собакВ стае было шесть собакФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 12-летняя школьница стала жертвой стаи бродячих собак. Дворняги выбежали на тротуар на улице 8 Марта в районе ботанического сада УрО РАН. Настя изо всех сил отбивалась, но одной из собак все же удалось укусить ее за ногу.

- Дочка у меня смелая, смогла дать отпор, - рассказывает «Комсомолке» мама пострадавшей Майя Пакулова. – Пришлось отбиваться пакетом со сменкой, в одну из собак даже бросила наушники. Прибежала испуганная обратно домой и мы отправились в районный детский медпункт на улице Буторина. Но там не оказалось вакцины от бешенства, пришлось звонить «112» и на скорой поехать в больницу № 9. Врачи ее осмотрели, зафиксировали множественные рваные раны на правой ноге.

Мать девочки экстренно обратилась в травмпункт, но там не оказалось вакцины от бешенства. Фото: предоставлено мамой пострадавшей

Мать девочки экстренно обратилась в травмпункт, но там не оказалось вакцины от бешенства. Фото: предоставлено мамой пострадавшей

Мы обратились за комментарием ЕМУП «Спецавтобоза», занимающимся отловом бродячих собак на улице города, но там переадресовали вопросы в комитет по экологии и природопользованию мэрии. Получить объяснение от специалистов комитета не удалось, на звонок корреспондента не ответили.

Напомним, что прошлым летом в Нижней Салде немецкая овчарка напала на трехлетнего малыша и изуродовала ребенку лицо. Мальчик до сих пор стесняется своих шрамов и плачет по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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