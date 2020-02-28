Тракториста-мстителя, засыпавшего камеру-треногу на свердловской трассе, заставили извиниться

Полиция Свердловской области нашла тракториста-мстителя, который засыпал снегом «спрятавшуюся» на обочине машину с камерой-треногой на трассе в районе Верхней Пышмы. Видео, которое водитель записал во время этого, полторы недели назад разлетелось по всему интернету и сделало его создателя народным супергероем-мстителем.

Чуть позже видео заметили представители региональной Госавтоинспекции и сразу же объявили охоту на тракториста. Как рассказали в ГИБДД, смельчаку теперь грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. В итоге, его все-таки нашли.

Тракториста-мстителя с Урала нашла полиция.Видео: сообщество "Екатеринбург-Серов online"

А сам «народный мститель» вчера вечером поделился видео, которое записал после того, как встретился с полицейскими. Приводим полную расшифровку:

«Добрый вечер. Я Соколов Николай – тракторист, который засыпал камеру, с ролика, нашумевшего на прошлой неделе. Сегодня они [полицейские – прим.ред.] официально вызывали меня в компетентные органы и объяснили, что нужно принести извинения за свой поступок. Так как по-другому у моих фирм начнутся проблемы. Фирма, в которой я работаю, и фирма, в которой мы арендуем трактор, в которой он стоит на учете. Я хочу принести извинения. Но принести извинения я хочу этим двум фирмам, если у них начнутся из-за меня проблемы. А по поводу своего поступка хочу сказать следующее: почему в нашей стране какие-то люди могут попирать законы и на этом еще зарабатывать деньги? А кто-то должен платить по полной?».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761858" frameborder="0"></iframe> Разгневанный тракторист засыпал снегом водителя с камерой на трассе.Видео: герой публикации

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