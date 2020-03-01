«Даже имя мое не назвали»: уральская студентка раскритиковала шоу «Холостяк» после вылета

21-летняя модель из Екатеринбурга Валерия Николаева вылетела из седьмого сезона шоу «Холостяк» в первой же серии. Стоматолог Антон Криворотов не вручил девушке заветную розу по итогам выпуска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1364" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/763913" frameborder="0"></iframe> Уральская модель покинула шоу "Холостяк".Видео: Instagram

- Спасибо всем огромное за поддержку. Но даже там даже имя мое не назвали, - сказала Николаева после того, как завершился эфир на ТНТ.

Отвечая на вопросы «Комсомолки» девушка отметила, что решение об участии в «Холостяке» приняла спонтанно.

- Валерия, расскажите, как давно вы в модельном бизнесе?

- В модельном бизнесе я относительно недавно. С октября 2019 года. Попала я туда через знакомство с Радой Русских. Я пришла к ней на макияж и она спросила меня "А в каком ты агентстве?", когда я ответила, что я не модель и агентства у меня нет, реакция была ошеломляющая (в хорошем смысле).

Я рассказала, что многие агентства сомневались во мне из-за роста. Ведь для моделей я малышка - 168 см! После чего Рада посоветовала мне написать екатеринбургскому представителю лондонского агентства Яне Шмайловой. Я так и сделала. И Яна увидела во мне потенциал! Мы встретились с ней, поговорили и вскоре подписали договор.

Николаевой не удалось произвести впечатление на звездного врача. Фото: ТНТ

- Как попали в шоу «Холостяк»?

- Когда я работала в Париже, мне написал кастинг-менеджер шоу Холостяк. Сначала я не восприняла это всерьёз, посчитав всё происходящее шуткой. Но потом решила, а почему бы не попробовать. И тут всё закрутилось!

Мне приходилось договариваться с кастинг-менеджерами для онлайн-кастанга, подбирать время, учитывая разность поясов и мою работу. Всё это происходило в течение нескольких дней. После чего мне долго не отвечали и сказали, что, скорее всего, я не прошла.

Но когда я прилетела в Екатеринбург, ночью я получила сообщение «Лера собирай 2 чемодана, ты летишь на шоу!».Как вы понимаете, дни у меня тогда были безумно насыщенные, а ночи - бессонные.

- Чем вас привлекает Антон Криворотов?

- Антон хороший человек, по нему видно. У нас есть общие интересы и увлечения. А ещё у него безумно красивые глаза, в такие хочется смотреть и смотреть.

Одной из соперник Николаевой была бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Фото: ТНТ

- Какие у Вас главные ценности в жизни?

- Семья, доброта, искренность. Здоровье, конечно, надо уметь отдыхать и веселиться.

- Чем занимаются ваши родители? Как они отреагировали на ваше участие в шоу?

- Моя мама работала ювелиром, сейчас она домохозяйка. К сожалению, мой отец погиб при военных действиях. Мама отреагировала с улыбкой, сказала «Лера, ты сведёшь меня с ума со своими съёмками и поездками». Конечно, она беспокоится за меня, но во всём поддерживает.