2020-03-01T15:35:43+03:00
Общество

Масленица – 2020 в Екатеринбурге: чучело сожгли огнеметом в стиле Ди Каприо

Смотрите фоторепортаж из парка Туринская слобода, куда сотни уральцев пришли на праздник
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Чучело сгорело за считанные секундыЧучело сгорело за считанные секундыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с размахом отпраздновали окончание масленичной недели и первый день весны. Фотокорреспондент «Комсомолки» Алексей Булатов сделал фоторепортаж гуляний из парка Туринская слобода.

Все гости смогли поесть блинов и как следует повеселиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все гости смогли поесть блинов и как следует повеселитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Можно смело сказать, что праздник удался на славу. Да и погода в столице Урала явно дает понять, что зима действительно ушла. Сначала все желающие могли поучаствовать в традиционном конкурсе «Удаль богатырская» - поднятия пудовой гири, а также единоборства и состязания в русской борьбе.

Перетягивание каната было очень популярно среди детишек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перетягивание каната было очень популярно среди детишекФото: Алексей БУЛАТОВ

Стать царем горы по силам оказалось не всем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стать царем горы по силам оказалось не всемФото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс, на котором нужно было вскарабкаться на гору Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс, на котором нужно было вскарабкаться на горуФото: Алексей БУЛАТОВ

Также для любителей экстрима была приготовлена «Баня на морозе» - можно было попариться березовым веничком на улице и ополоснуться ключевой водой.

Кроме этого для детей и взрослых работало казачье подворье. Гостям парка показали предметы быта, кухню, а также показательные выступления по рубке шашкой и стрельбе из лука. А для самых маленьких организовали катания на лошадях, верблюде и ламе.

Казаки показали детям, как стрелять из лука Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казаки показали детям, как стрелять из лукаФото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования по прыжкам в мешках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования по прыжкам в мешкахФото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без тематической площадки, посвященной 75-летию Великой Победы, с проведением молодежного историче-ского квеста и экспозицией прототипов схожих с оружием изделий времен Великой Отече-ственной Войн.

Какой же праздник без чая из самовара? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой же праздник без чая из самовара?Фото: Алексей БУЛАТОВ

В завершении праздника перед публикой выступили мастера фаер-шоу. А под занавес гуляний чучело Масленицы сожгли из огнемета в стиле героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в Голливуде».

Фаер шоу в исполнении прекрасной девушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фаер шоу в исполнении прекрасной девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ

В конце праздника чучело Масленицы сожгли в лучших традициях фильма Квентина Тарантино Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце праздника чучело Масленицы сожгли в лучших традициях фильма Квентина ТарантиноФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Мы заперты в номерах словно кролики": Россиян, прилетевших в Пекин, продержали пять часов в самолете, а потом насильно закрыли в гостинице
Всё из-за того, что у гражданина Ирана, летевшего через Шереметьево транзитом, заподозрили коронавирус [эксклюзив kp.ru, видео]
Сергей Степашин, экс-директор ФСК (ФСБ) РФ: Когда убили Листьева, мне позвонил Ельцин - разберитесь. Через месяц мы вышли на Березовского
Известный политик в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым - впервые о начале расследования трагедии 1 марта 1995-го
Новости 24