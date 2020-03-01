Масленица – 2020 в Екатеринбурге: чучело сожгли огнеметом в стиле Ди Каприо

В Екатеринбурге с размахом отпраздновали окончание масленичной недели и первый день весны. Фотокорреспондент «Комсомолки» Алексей Булатов сделал фоторепортаж гуляний из парка Туринская слобода.

Все гости смогли поесть блинов и как следует повеселитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Можно смело сказать, что праздник удался на славу. Да и погода в столице Урала явно дает понять, что зима действительно ушла. Сначала все желающие могли поучаствовать в традиционном конкурсе «Удаль богатырская» - поднятия пудовой гири, а также единоборства и состязания в русской борьбе.

Перетягивание каната было очень популярно среди детишекФото: Алексей БУЛАТОВ

Стать царем горы по силам оказалось не всемФото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс, на котором нужно было вскарабкаться на горуФото: Алексей БУЛАТОВ

Также для любителей экстрима была приготовлена «Баня на морозе» - можно было попариться березовым веничком на улице и ополоснуться ключевой водой.

Кроме этого для детей и взрослых работало казачье подворье. Гостям парка показали предметы быта, кухню, а также показательные выступления по рубке шашкой и стрельбе из лука. А для самых маленьких организовали катания на лошадях, верблюде и ламе.

Казаки показали детям, как стрелять из лукаФото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования по прыжкам в мешкахФото: Алексей БУЛАТОВ

Не обошлось и без тематической площадки, посвященной 75-летию Великой Победы, с проведением молодежного историче-ского квеста и экспозицией прототипов схожих с оружием изделий времен Великой Отече-ственной Войн.

Какой же праздник без чая из самовара?Фото: Алексей БУЛАТОВ

В завершении праздника перед публикой выступили мастера фаер-шоу. А под занавес гуляний чучело Масленицы сожгли из огнемета в стиле героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в Голливуде».

Фаер шоу в исполнении прекрасной девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ