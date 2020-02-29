«Ехали отдохнуть на горячие источники»: в жуткой аварии на Свердловской трассе погибли два человека, еще двое в больницы

Сегодня ранним утром, около 8:20, на 56-м километре трассы Николо Павловское - Алапаевск произошло еще одно жуткое ДТП, в результате которого два человека погибли и еще двое, включая маленького ребенка, были срочно госпитализировали с тяжелыми травмами. На дороге фура на большой скорости протаранила пассажирский микроавтобус.

- Мужчина 35 лет, который имеет стаж вождения три года, следуя в сторону поселка Николо-Павловское, выбрал не ту скорость, не справился с управлением и допустил занос своего полуприцепа, после чего вылетел на встречку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - А там навстречу ехал микроавтобус, за рулем которого сидел 67-летний водитель со стажем управления 30 лет.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Удар был настолько сильный, что от автобуса практически ничего не осталось - всю его крышу буквально снесло, а бок сплющило. Фуру же выкинуло в кювет. В салоне микроавтобуса находилось 11 пассажиров и водитель. Они ехали из Нижнего Тагила в Турьинск отдохнуть на горячие источники на заказной машине.

Две женщины 50-ти лет скончались на месте от сильных травм. Водителя микроавтобуса срочно госпитализировали в ЦГБ №2 с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением, а также шоком второй степени. Помимо этого пострадал трехлетний ребенок, который также находился в салоне во время ДТП - его госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель фуры был освидетельствован, оказался трезв и привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 17 раз, - добавили в ГИБДД по области.

На место катастрофы выехали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Был произведен осмотр места ДТП и обеих машин. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Вместе с тем, сегодня утром мы рассказывали об еще одной жуткой аварии, которая, к сожалению, закончилась намного печальней: на трассе под Екатеринбургом столкнулись две легковушки. От лобового удара погибли пять человек.