2020-02-29T10:13:05+03:00
Общество

«Если ее не спасти, она погибнет от голода»: на Урале 10 дней ловят маленькую утку с клювом, замотанным скотчем

Из-за того, что с ней приключилось, бедняжка не может нормально питаться и боится людей, что усложняет поимку
Мария Трапезникова
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Несчастную утку пытаются поймать уже 10 дней - пока безрезультатно. Фото: форум е1.ruНесчастную утку пытаются поймать уже 10 дней - пока безрезультатно. Фото: форум е1.ru
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В Екатеринбурге зоозащитники бьют тревогу - вот уже 10 дней по городу и ближайшим к нему районам летает маленькая утка с замотанным клювом. Первый раз бедняжку заметили еще на прошлой неделе, 19 февраля, на пруду Харитоновского парка - она сторонилась людей и при любой попытке подойти улетала прочь.

- Птицу видели сразу в двух местах: на открытом водоеме в Заречном районе и на пруду в Харитоновском парке, - рассказал «КП-Екатеринбург» зоозащитник Евгений Зенков. - Я лично пытаюсь поймать ее уже 10 дней, но пока что все мои попытки не увенчались успехом - утка очень-очень пугливая, на руки не дается.

Зоозащитник считает, что питаться птица все-таки может, хотя бы по чуть-чуть - иначе бы ее тельце уже давно ослабло, а сама она погибла. Чем конкретно перевязали ей клюв, тоже неясно: с дальнего расстояния точно рассмотреть не получается, а ближе не подойти.

- Это может быть либо какая-то глубокая пробка, которую просто кто-то надел ей на нос, а, может, какая-то обмотка, типа малярного скотча, - добавил Евгений.

В Екатеринбурге зоозащитники 10 дней пытаются поймать утку с замотанным скотчем клювом.Видео: Николай Скоков

О том, что утка все-таки может есть, говорит и орнитолог УрФУ Александра Хлопотова. Но если ей не помочь, долго в городских условиях она долго не продержится: может стать обедом бродячих собак или котов, или же просто погибнуть от сильного истощения. Максимальное количество дней, в течение которых птица сможет продержаться в подобных условиях - месяц. Это при условии, что в тот момент, когда ей замотали клюв, она была довольно упитанной и не голодной.

- На самом деле все зависит от того, насколько сильно замотан ее клюв. Допустим, если она может приоткрыть его хотя бы на 1 сантиметр, то питаться сможет. Конечно, совсем по чуть-чуть, но сможет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Александра. - То, что она вот уже 10 дней не дается в руки и вообще сторониться людей - хороший признак. Значит, у нее работают инстинкты защиты. Это адекватное поведение.

По словам орнитолога, если бы птица совсем не могла есть, то не была бы способна защищать себя, так как у нее просто не осталось бы сил на это. Но если ей не помочь, то постепенно ее организм начнет слабеть. И закончится эта история трагично. Помочь бедняжке пытаются не только зоозащитники, но и простые горожане - но пока безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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