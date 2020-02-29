2020-02-29T08:33:47+03:00
Общество

Екатеринбуржец позвал Якубовича на флешмоб баянистов в честь 9 мая

Александр Кондратенко подарил ведущему «Поле чудес» сертификат участника рекорда на стадионе «Екатеринбург Арена»
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Вчера, 28 февраля, по телевидению вышел очередной выпуск бессмертной программы «Поле чудес», на котором побывал житель Екатеринбурга Александр Кондратенко. Перед началом игры он решил подарить ведущему уральские подарки: две малахитовые шкатулки, отметив, что хотел бы, «чтобы на этой передаче гости пользовались только ими», а также сертификат участника рекорда.

Сертификат позволяет принять участие в самом массовом исполнении песен военных лет. Мероприятие пройдет в День Победы, на стадионе «Екатеринбург Арена». Организаторы планируют собрать на поле тысячи гармонистов, баянистов и аккордеонистов, и войти в Книгу рекордов России.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Александр, вручая подарок, попросил Леонида Якубовича принять участие во «флешмобе» - и даже стать его ведущим, если тот того пожелает. А также попросил пригласить всех музыкантов страны приехать в Екатеринбург, чтобы помочь в установлении рекорда. Что Якубович и сделал. После чего помощники екатеринбуржца вышли на сцену и под баян исполнили песню о столице Урала.

Екатеринбуржцы исполнили на "Поле чудес" песню про Свердлвоск.Видео: программа "Поле чудес"

Кстати, Александр Кондратенко - далеко не первый уралец, который попал на «Поле чудес». В 2018 году к Леониду Якубовичу приехала уральская певица Лиза Монеточка. Она вышла в финал, выиграла мультиварку и исполнила свой хит «Нет монет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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