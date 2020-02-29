2020-02-29T07:56:41+03:00
Происшествия

«Не были пристегнуты ремнями»: стали известны подробности жуткой аварии под Екатеринбургом, в которой погибли пять человек

Водитель «ВАЗ» выехал на встречку и на огромной скорости протаранил иномарку Ford, водитель которой сейчас в больнице в тяжелом состоянии
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Вчера поздно вечером, около 23:15, на 8-м километре трассы «жд станция Глубокое - поселок Бобровский» произошла жуткая авария, унесшая жизни пяти человек. Еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. На дороге «лоб в лоб» столкнулись легковушки «ВАЗ» и Ford.

- По предварительным данным установлено, что 32-летний водитель «ВАЗ» при движении в сторону деревни Поварня Белоярского района, выехал на встречку и протаранил проезжавший там Ford, в котором сидел 52-летний водитель, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Столкновение было настолько сильным, что легковушки буквально раскидало по трассе. Чтобы достать тела водителя и четырех погибших пассажиров «ВАЗ», спасателям пришлось с помощью специальных инструментов производить деблокировку дверей. Все они были жителями города Арамиль, что в Сысертском районе Свердловской области.

Госавтоинспекторы также установили личности всех погибших: 29-летняя девушка в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности, мужчины 28-ми, 32-х и 34-х лет находились на заднем пассажирском сидении, ремнями безопасности пристегнуты не были.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- 51-летний водитель автомобиля Ford был в тяжелом состоянии срочно госпитализирован бригадой медиков в горбольницу №36 Екатеринбурга, - добавили в ГИБДД по Свердловской области. - Наличие или отсутствие алкоголя в крови у участников ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования. у водителя «ВАЗ» и химико-таксикологического исследования у водителя Ford.

На место катастрофы выезжал начальник управления ГИБДД Свердловской области Алексей Кисляков и следственно-оперативная группа. На данный момент движение на этом участке трассы затруднено - инспекторы организовали реверсивное движение.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД, в том числе и части, касающейся скоростного режима. Садясь за руль, необходимо также учитывать свое психологическое и физическое состояние и дорожные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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