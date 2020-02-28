Гендиректор «Титановой долины», подозреваемый во взятке, попытался выйти на свободу

Защита гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова обжаловала арест топ-менеджера, которого недавно поместили в СИЗО. Апелляцию адвоката Кызласова сегодня рассмотрели в Свердловском областном суде.

По данным источника источника «КП-Екатеринбург», Артемия Кызласова задержали в момент получения взятки (около 2,5 миллионов рублей). Это произошло в баре, расположенном в "Высоцком". За эти деньги руководитель «Титановой долины» должен был подписать акт приемки по одному из подрядов, взятых местным бизнесменом. Этим предпринимателем являлся Дмитрий Панов, известный в Свердловской области неудачным разведением фазанов под Первоуральском.

Михаил Шилиманов на протяжении нескольких лет занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области. Он был хорошо знаком с Дмитрием Пановым. В момент передачи денег он также находился в баре. Следствие считает, что Шилиманов являлся посредником при передаче взятки. Общественности он известен еще и тем, что проходит по уголовному делу, связанному с коттеджным поселком «Бухта Квинс».

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После непродолжительного совещания областной суд оставил в силе решение Ленинского суда без изменений. Артемий Кызласов останется в СИЗО до 17 апреля.

Михаила Шилиманова, как и Кызласова, Свердловский областной суд также отказался отпускать из под стражи.

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