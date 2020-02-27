Хэви от «Кипелова» и арии от Сергея Пенкина: самые интересные концерты в Екатеринбурге в марте 2020 года

Весна – время активных гастролей столичных звезд, которые собирают полные залы в Екатеринбурге. В марте в уральской столице пройдут десятки концертов. «КП-Екатеринбург» рассказывает о самых интересных из них.

3 марта: Юрий Шатунов

Вторник, в 19 часов. ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2. Билеты: 2700 – 3700 рублей.

Популярный певец представит в Екатеринбурге программу лучших и новых песен «Не молчи». На концерте прозвучат хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Детство», а также композиции из современного этапа творчества Юрия Шатунова – «С Днем рождения», «Не бойся» и другие песни.

Концерт Юрия Шатунова - прекрасный повод понастольгироватьФото: Анатолий ЖДАНОВ

5 марта: Сергей Пенкин

Четверг, в 19 часов, ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2. Билеты: 1500 – 3500 рублей.

Маэстро живых выступлений Сергей Пенкин приедет в Екатеринбург с новой концертной программой «Просто…». Во время выступления прозвучат не только новые песни, но и проверенные временем шлягеры, которые принесли исполнителю мировую славу.

Живой звук, настоящее песенное искусство, неподражаемый вокал.

6 марта: группа «Звери»

Пятница, в 20 часов, МВЦ Екатеринбург-Экспо, бульвар Экспо, 2. Билеты: 1200-3900 рублей.

Одна из самых популярных групп страны на протяжении последних 18 лет. Выступления команды – это музыкальный драйв, состоящий из хитов, проверенных временем. Раньше лидер группы Рома Зверь пел лиричные и динамичные хиты, но с годами перешел к композициям со злободневными текстами.

Рома Зверь герой сцены и киноФото: Михаил ФРОЛОВ

8 марта: певица Лолита

Суббота, в 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1. Билеты: 2200 – 5000 рублей.

Одна из самых темпераментных и ярких российских исполнительниц – Лолита Милявская. Ее песни – вне времени, на концертах и на ТВ она легко делится секретами, которые другие боятся произносить вслух. С одной стороны – женщина без комплексов, с другой – интеллигентная женщина. Ей в очередной раз есть, что рассказать поклонникам о своей жизни.

9 марта: LINDEMANN

Воскресенье, в 19 часов, МВЦ Екатеринбург-Экспо, бульвар Экспо, 2. Билеты: 4500 – 7000 рублей.

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн устроил тур по городам России в поддежрку своего второго альбома «F&М», который он записал вместе с мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном в рамках проекта LINDEMANN.

Лолита и Лендеманн - звезды без комплексовФото: Евгения ГУСЕВА

18 марта: Петр Дранга

Среда, в 19 часов, Дворец молодежи, проспект Ленина, 1. Билеты: 1000 – 2800 рублей.

Музыкант-виртуоз, многократный победитель российских и международных конкурсов, привезет в Екатеринбург новую программу «Метаморфозы», которую отыграет на аккордеоне.

За 10 лет гастролей Петр Дранга представил на суд слушателей несколько авторских программ, состоящие из забытых музыкальных произведений в стилях танго, латино, композиции из кинофильмов. Музыканту и его аккордеону подвластны любые жанры.

Новое шоу – театральный перфоманс с необычными кавер-версиями в исполнении музыканта и его коллектива.

Петр Дранга оживил давно забытые песниФото: Борис КУДРЯВОВ

18 марта: Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо».

Среда, в 19 часов, ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2. Билеты: 1200 – 3400 рублей.

Надежда Кадышева посетит Екатеринбург с юбилейной программой «Все вернется…». Концерты ансамбля «Золотое кольцо» - это сочетание народных мелодий в современных аранжировках, высокий профессионализм и яркое шоу.

На концерте Надежды Кадышева исполнит лирические, грустные и зажигательные композиции.

19 марта: Валерий Меладзе

Четверг, в 19 часов, ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2. Билеты: 5000 – 8000 рублей.

Певец приедет в уральскую столицу в рамках юбилейного тура с программой из лучших песен. Каждая из композиций – утонченная история любви. Это образцы изысканного стиля композитора и продюсера Константина Меладзе.

20 марта: Дельфин

Пятница, в 20 часов, TeleClub, улица Карьерная, 16. Билеты: 1500 – 23100 (ВИП-ложа)

Музыкант представит новую пластинку под названием «Край». Тематически эта работа – продолжение острых и сложных социальных рассуждений, заявленных в предыдущем альбоме «442».

Дельфин преследует вполне конкретную цель – поиск образов для ответов на агрессивные вызовы нашего времени. Итог – музыкальное полотно с оригинальными текстами и уникальными аранжировками. Также в программу концептуально вписаны произведения автора прошлых лет.

Валерий Кипелов споет хэви на все времена. Фото: "Архив КП"

22 марта: группа «Кипелов» с симфоническим оркестром

Воскресенье, в 19 часов, ККТ «Космос», улица Дзержинского, 2. Билеты: 1400 – 4500 рублей.

«Кто любит хэви, тот мой друг!», - так много лет поет со сцены лидер группы Валерий Кипелов, который почти 17 лет выступал в качестве солиста в группе «Ария» и уже 18 лет гастролирует с собственным коллективом.

В шоу будут исполнены классические хиты группы «Кипелов» в сопровождении симфонического оркестра с оригинальными аранжировками. Музыканты обещают сюрпризы для поклонников.