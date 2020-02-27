2020-02-27T12:15:25+03:00
Происшествия

Палил вверх, пока шел из такси: под Екатеринбургом мужчина устроил стрельбу из автомата во дворе дома

Стрелок напугал соседей, а потом спокойно зашел в подъезд [ВИДЕО]
Юлия СТАЛИНА
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Мужчина не живет в этом доме, а иногда приезжает к женщине из второго подъезда.Мужчина не живет в этом доме, а иногда приезжает к женщине из второго подъезда.Фото: Юлия СТАЛИНА
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Неизвестный мужчина утроил стрельбу из автомата в жилом дворе в поселке под Екатеринбургом. Это случилось в селе Балтым на улице Васильковой, 10. Поздно вечером в понедельник, 24 февраля стрелок подъехал ко второму подъезду на такси, в руках у него был черный автомат.

- Он вылез из такси. Пока шел до подъезда, это примерно 10 метров, мужчина три раза выстрелил в воздух. Хорошо, что на улице никого не было, - рассказывает жительница соседнего дома.

После того, как мужчина зашел в подъезд, через несколько минут он снова вышел на улицу. Как говорят очевидцы, он как будто кого-то высматривал. В руках у него все также был автомат.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в селе Балтым под Екатеринбургом.

Накануне жильцы дома написали заявление в полицию, на место происшествия выезжал участковый, который опросил соседей. Местные жители говорят, что знают стрелка. Он не живет в дома на Васильковой, но часто приходит в гости к женщине.

- Видел его несколько раз, всегда был агрессивный и нетрезвый. Однажды он очень неаккуратно парковался, будучи пьяных. Мы даже ГИБДД вызывали, но те не приехали, - добавил Геннадий, жилец дома №10 на Васильковой.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина получил 200 часов обязательных работа за похожую ситуацию. 1 января екатеринбуржец устроил пальбу во дворе дома на Тверитина. Никто, к счастью, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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