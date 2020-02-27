2020-02-27T11:41:31+03:00
Общество

Уральские предприниматели отложили деловой визит в Италию из-за коронавируса

Кроме того, из «Кольцово» перестали летать прямые рейсы в Рим
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Долететь до Рима все еще можно, но транзитом через Москву, например, как отмечают в Российском союзе туриндустрии.Долететь до Рима все еще можно, но транзитом через Москву, например, как отмечают в Российском союзе туриндустрии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Попасть на самолете из Екатеринбурга в Рим теперь будет затруднительно, так как единственный рейс, совершавший этот перелет из столицы Урала в столицу Италии, отменили. Впрочем, связано это не с тем, что коронавирус на ее территории быстро распространяется, а с тем, что эпидемия бушует в Китае.

- Рейс был ориентирован на транзитных пассажиров Китайской Народной Республики и примерно 80% людей на нем были гражданами Китая, - объясняет Михаил Мальцев, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии. - Когда там восстановится ситуация, восстановится и этот рейс. Они просто не были ориентированы на наших потребителей.

При этом и в Рим, и в другие итальянские города жители нашей страны по-прежнему могут попасть, но транзитом через Москву, например.

- Рейсы в Рим и другие итальянские города будет сложно отменить по той причине, что они входят в Евросоюз, - говорят в Российском союзе туриндустрии. - Там есть ряд технических ограничений. Они могут быть сокращены, но не отменены.

Кстати, распространение коронавируса по Италии повлияло и на деловые контакты между уральцами и итальянцами.

- Та деловая миссия, которую Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) планировала провести в марте, мы ее притормозим, наверное, - отметил Михаил Козлов, руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей УТПП. – Настораживает, что сейчас коронавирус начинает там распространяться. Но все остальные деловые поездки в страны СНГ остаются в графике. Правда, это касается деловых миссий именно нашего региона, наших предприятий. Что же касается участия в крупных глобальных мероприятиях, то тенденция такая, что их отменяют. В Узбекистане недавно анонсированный инвестиционный форум международный, который должен был пройти 5-6 марта, сегодня был отменен. А ведь Свердловская область собиралась в нем участвовать.

Что же касается седьмого Российско-Китайского ЭКСПО, которое в этом году должно пройти в Екатеринбурге. То его никто пока не отменяет, отмечают в торгово-промышленной палате. Впрочем, тут многое зависит от того, как ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
280 тысяч тонн снега за месяц: коммунальщики Екатеринбурга продолжают борьбу с сугробами
Штраф или лишение прав: за праздники полицейские поймали больше 900 любителей выезжать на встречку
Свердловские спасатели отлавливают любителей ходить по тонкому льду
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
В Екатеринбурге месяц ищут мужчину с татуировками на спине и животе
«Выдавливал мне глаза»: житель Академического чуть не лишился зрения в драке с незнакомцем, ломившимся к нему в квартиру
«Уральские авиалинии» заплатят 82 тысячи за потерянный чемодан
«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Якутска в Екатеринбург
Два трамвая Екатеринбурга пойдут по новому маршруту
В Екатеринбурге вынесли приговор стрелку, устроившему пальбу из автомата в новогоднюю ночь
«Долго не мог вспомнить, что произошло»: уральца, пытавшегося убить соседа, отправили под суд
Временные трибуны на «Екатеринбург Арене» разберут только 2021 году
Пытался потушить сам, но не вышло: под Екатеринбургом сгорела иномарка
Отделались синяками: на окраине Екатеринбурга в ДТП пострадали девочки
«Золотой» школе Екатеринбурга за шесть миллионов построят новую столовую