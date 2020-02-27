Уральские предприниматели отложили деловой визит в Италию из-за коронавируса

Попасть на самолете из Екатеринбурга в Рим теперь будет затруднительно, так как единственный рейс, совершавший этот перелет из столицы Урала в столицу Италии, отменили. Впрочем, связано это не с тем, что коронавирус на ее территории быстро распространяется, а с тем, что эпидемия бушует в Китае.

- Рейс был ориентирован на транзитных пассажиров Китайской Народной Республики и примерно 80% людей на нем были гражданами Китая, - объясняет Михаил Мальцев, руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии. - Когда там восстановится ситуация, восстановится и этот рейс. Они просто не были ориентированы на наших потребителей.

При этом и в Рим, и в другие итальянские города жители нашей страны по-прежнему могут попасть, но транзитом через Москву, например.

- Рейсы в Рим и другие итальянские города будет сложно отменить по той причине, что они входят в Евросоюз, - говорят в Российском союзе туриндустрии. - Там есть ряд технических ограничений. Они могут быть сокращены, но не отменены.

Кстати, распространение коронавируса по Италии повлияло и на деловые контакты между уральцами и итальянцами.

- Та деловая миссия, которую Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) планировала провести в марте, мы ее притормозим, наверное, - отметил Михаил Козлов, руководитель управления внешнеэкономических и межрегиональных связей УТПП. – Настораживает, что сейчас коронавирус начинает там распространяться. Но все остальные деловые поездки в страны СНГ остаются в графике. Правда, это касается деловых миссий именно нашего региона, наших предприятий. Что же касается участия в крупных глобальных мероприятиях, то тенденция такая, что их отменяют. В Узбекистане недавно анонсированный инвестиционный форум международный, который должен был пройти 5-6 марта, сегодня был отменен. А ведь Свердловская область собиралась в нем участвовать.

Что же касается седьмого Российско-Китайского ЭКСПО, которое в этом году должно пройти в Екатеринбурге. То его никто пока не отменяет, отмечают в торгово-промышленной палате. Впрочем, тут многое зависит от того, как ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше.