Мошенники пытались обмануть бизнесмена от имени свердловского министра

Министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова рассказала о необычном случае мошенничества. Хитрые жулики звонили уральским бизнесменам, представляясь ее именем.

- Злоумышленники реализуют одну и ту же схему: от имени должностных лиц обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий с предложением профинансировать реализацию нацпроектов, например, строительство жилья для малообеспеченных и детей-сирот, - написала Казакова у себя на странице в Instagram.

Помощник министра Инна Степнова рассказала «КП», как стало известно о попытке мошенничества. Оказывается, к Виктории Казаковой обратился бизнесмен, который едва не стал жертвой мошенников. Он подробно рассказал о схеме, при помощи которой его пытались «развести».

Виктория Казакова отметила, что волна подобных случаев уже прокатилась по Челябинской области. Министр инвестиций уже написал заявление в прокуратуру Свердловской области о попытке совершить мошенничество от ее имени. Также Казакова призвала бизнесменов не поддаваться на подобные провокации:

- Уважаемые предприниматели и руководители предприятий, работающих в Свердловской области, убедительная просьба не поддаваться на подобные провокации. В случае их возникновения - незамедлительно пишите заявление в правоохранительные органы, - посоветовала министр инвестиций.

kazakovaviktoriiav Министр инвестиций Свердловской области рассказала о новом виде мошенничества

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