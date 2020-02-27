«Котомарт» близко: выбираем самых «замурчательннных» котиков Екатеринбурга в конкурсе «КП»

Помните забавную историю про пухлого кота Виктора, когда пушистик не проходил по габаритам в салон самолета. А его хозяин схитрил и все-таки пронес котика с собой. Тогда авиакомпания обозлилась на владельца питомца и лишила его бонусных миль. Зато вся России умилялась толстячком и была на стороне Виктора. Или вы слышали про кота Ахилла, который много лет живет в Эрмитаже и является хранителем музея? А может про крымского кота Мостика. Рыжий работал главным блогером стройки Крымского моста, а сегодня служит на контрольно-пропускном пункте. Каждый из них стал настоящей звездой интернета.

Мы уверены, что домашние любимцы читателей «Комсомольской правды» тоже достойны всеобщей славы. Именно поэтому мы запускаем самый умилительный и пушистый конкурс «Котомарт». Стартуем 2 марта.

Как участвовать?

- выберите солнечную и красивую фотографию вашей кошки или кота;

- присылайте снимки по адресу kp.ekb@phkp.ru с пометкой в теме письма «Котомарт»;

- расскажите о вашем пушистике, как его зовут, что он любит, какой у него характер;

- зовите друзей голосовать за фото и ждите результатов.

Конкурс продлится до 16 марта.

Читатели «Комсомольской правды» все это время будут голосовать за самого милого и усатого-полосатого.

Какие призы ждут победителей?

- фото вашего любимца на страницах газеты "Космомольская правда" - Екатеринбург;

- возможность принять участие в утреннем шоу на радио "КП"-Екатеринбург вместе с питомцем

- подарки от партнеров конкурса;

Кто выиграет?

Выиграет тот котик, который наберет больше всего голосов. Мы ждем ваших писем.