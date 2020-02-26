«МКС Стоматология» в Екатеринбурге: новые технологии - результат на годы вперед

Если обычная стоматология занимается только лечением пациентов, то лечебно-исследовательский центр по-настоящему развивает эту отрасль медицины. Главное отличие центров — ведение активной научной деятельности в сочетании с качественным лечением пациентов. Результат — возможность помочь пациенту даже в самых сложных случаях.

У нас в Екатеринбурге работает «МКС Стоматология». Помимо качественного лечения по отечественным и зарубежным методикам, здесь разрабатывают новые технологии лечения, проводят экспертную оценку работы других клиник и обучают специалистов из других городов России.

Научный подход в лечении = результат на годы вперед

Хотите вылечить зуб и не перелечивать несколько раз? «МКС Стоматология» разработала и запатентовала три инновационных технологии, которые улучшают эффективность лечения кариеса — самого распространённого заболевания зубов. Новые методики протестированы и признаны стоматологической ассоциацией России полностью безопасными для пациентов. Они официально используются специалистами клиники с 2014 года.

Лечебно-исследовательский центр заинтересован в результатах лечения, потому что стоматологи здесь делают свой вклад в науку, а не просто зарабатывают деньги. Цель такого подхода — повышение эффективности лечения и результат, который остаётся надолго.

- Летом открываем второе детское отделение. Сейчас активно готовимся: обучаем врачей, закупаем специальное оборудование. Хотим сделать лечение зубов комфортным даже для самых маленьких пациентов, - делится планами на будущее директор «МКС Стоматологии» Константин Станиславович Михальский.

Константин Михальский. Фото: предоставлено клиникой "МКС Стоматология"

«МКС Стоматология» - один из двух инновационных центров СтАР Екатеринбурга

«МКС Стоматология» — вторая клиника в Екатеринбурге, получившая статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России (СтАР). Таких центров в городе только два. Статус инновационного центра подтверждает, что все услуги, которые оказывает для пациентов клиника, официально одобрены крупнейшей общественной организацией стоматологов страны.

- Чтобы стать инновационным центром, мы подтвердили квалификацию врачей, использование ими современных технологий лечения, а также ведение исследовательской и научной деятельности. Эксперты считают, что лечить зубы у нас — эффективно и полностью безопасно для здоровья, - рассказывает Константин Станиславович.

Оцените научный подход и вы

Многие пациенты уже оценили квалификацию врачей и сервис клиники. Она занимает первое место в рейтинге stomatologija.su. Выберите удобное время и убедитесь в профессионализме врачей и чуткости персонала «МКС Стоматологии» сами.

Фото: предоставлено клиникой "МКС Стоматология"

Контакты клиники:

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Телефон: +7 (343) 302-23-59

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Союзная, д. 8

Время работы: ежедневно в 8:00 до 21:00

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