Свердловская область потратит 250 миллионов, чтобы отремонтировать мемориалы к 9 мая

75-летнюю годовщину Победы Свердловская область встретит с размахом. Всего по региону пройдет порядка 180 различных памятных мероприятий. О том, как регион готовится к ним, сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции рассказал Сергей Бидонько, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области.

- На 2020 год в районе 250 миллионов рублей мы заложили дополнительных средств для того, чтобы муниципалитеты привели в порядок те места, где традиционно 9 мая проходят памятные мероприятия, - говорит Сергей Бидонько. – Где-то это касается в том числе и воинских захоронений.

Сейчас в регионе вручают медали ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченные к годовщине ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают в региональном правительстве, сейчас в Свердловской области осталось порядка 30 тысяч людей, заставших Великую Отечественную войну. Среди них есть труженики тыла, а также чуть больше тысячи тех, кто непосредственно участвовал в сражениях.

- Сейчас активно идет вручение юбилейных медалей, - отмечает Сергей Бидонько. - Они не должны вручаться формально. Каждое вручение должно быть праздником. У нас за всеми членами правительства распределены ветераны. Мы эту работу начали и завершим.

Одна из особенностей этого года – закон, который вводит почетное звание «Город трудовой доблести». В среду 26 февраля Совет Федерации уже одобрил его. Это звание будет вручаться тем городам, которые находились в тылу и снабжали армию всем необходимым.

В Свердловской области осталось чуть больше тысячи человек, которые участвовали в сражениях Великой Отечественной войны.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот закон подчеркивает, что Победа ковалась не только на фронте, - говорит Сергей Бидонько. - К сожалению, наших ветеранов становится меньше. Но с ними удается пообщаться, и многие говорят, что на фронте все-таки было легче, чем в тылу. Ведь в тылу станки (с эвакуированных заводов, - Ред.) разгружались прямо в поле и люди начинали работать на них на холоде и в голод. Поэтому, действительно, это предложение назрело. Мы должны отметить те города, которые внесли вклад в Победу.

Каждый регион сам предлагает, какие города можно отметить новым почетным званием. Свердловская область пока подает документы на Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Как именно новый статус отразится на внешнем облике города, в правительстве области пока не решили.

- Безусловно, статус должен как-то выражаться, - отмечает Сергей Бидонько. - У меня есть вопросы, которые я хотел бы задать коллегам на федеральном уровне. Многое, возможно, для них самих еще не ясно. Вырабатываются решения. На мой взгляд, это должно каким-то образом отражаться на гербах. Возможны и другие варианты.