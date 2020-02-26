PHS 1309TAi Argan Therapy PRO – стайлер для прикорневого объема из новой профессиональной коллекции POLARIS

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу в пластинах, стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков.

PHS 1309TAi Argan Therapy PRO - мастхэв для любителей естественного прикорневого объёма. С помощью мелкого гофре вы сможете визуально добавить волосам объёма, при этом пышная укладка будет смотреться максимально естественно. Панели стайлера, шириной всего 13 мм, создают рельеф незаметный под верхними прядями. Кроме того, прибор имеет несколько температурных режимов: в зависимости от типа ваших волос и желаемого результата, вы можете регулировать температуру нагрева от 150 до 230 С.

Запатентованная технология Argan Therapy, особенность которой состоит в добавлении арганового масла в керамические пластины, оказывает положительное влияние на структуру волос, сохраняя их внутреннюю влагу и здоровый внешний вид. Уникальное сочетание одновременного воздействия Argan Therapy и турмалиновой ионизации создает эффект запаянных кончиков волос.

Отличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные пластины. В стайлерах POLARIS Argan Therapy PRO пластины каждой модели удлинены, что позволяет создать равномерную укладку даже на длинных волосах.

В наборе к щипцам идет термосумка-коврик, на которой вы сможете оставить прибор даже в горячем состоянии, зафиксировав пластины в закрытом положении с помощью специального механизма-защелки. Если вы вдруг забыли отключить стайлер, вам не придется переживать об этом: через 60 минут он отключится самостоятельно. После того, как прибор остынет, его можно повесить на крючок с помощью удобной петли.

Фото: компания Polaris

Для удобства щипцы оснащены длинным трехметровым шнуром, который не запутается благодаря шарнирному вращению на 360 .

Матовое покрытие Soft Touch не только делает стайлер приятными на ощупь, но и является еще одной изюминкой стильного и минималистичного внешнего вида всех приборов линейки Argan Therapy PRO.

Справка о компании:

Polaris – швейцарский бренд бытовой техники, основным направлением деятельности которого является производство:

малой бытовой техники;

теплового оборудования;

водонагревателей;

климатической техники;

посуды.

Производства Polaris расположены на территории России и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы, Азии, СНГ и Ближнего Востока. Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров: только в России их более 300. Компания является лауреатом Премии «Марка № 1» в 2017 году, «Права потребителей и качество обслуживания в 2018 и 2019 г. в номинациях «Техника для кухни и посуда», «Техника для красоты», «Пылесосы» и «Утюги».