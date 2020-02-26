2020-02-26T12:12:10+03:00
Общество

Репетиция парада Победы-2020 в Екатеринбурге: перекрытие улиц, даты, время

Когда в Екатеринбурге пройдут репетиции парада Победы 2020
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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В 2020 году горожане могут посмотреть репетицию парада Победы днемВ 2020 году горожане могут посмотреть репетицию парада Победы днемФото: Галина Соловьева
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В Екатеринбурге в 2020 году тренировки перед парадом Победы начнутся с середины апреля. Генеральная репетиция пройдет днем, 7 мая.

14, 16, 21, 23 апреля с 10 до 13 часов механизированная колонна проследует по улице 2-я Новосибирская.

20 и 22 апреля с 22 до 00 часов пешие колонны проследуют пешие колонны.

27 и 29 апреля, 4 мая с 22 до 01 часа пешие и механизированные колонны проследуют через центр города.

7 мая в 10 часов в центре Екатеринбурга пройдет Генеральная репетиция парада Победы. В этой репетиции примут участие 13 военных самолетов и 9 вертолетов, среди которых Л-410, Су-25, Ми-26, Ми-8 и Миг-31. Эту репетицию смогут посетить горожане.

В генеральной репетиции и самом параде Победы в Екатеринбурге примут участие 13 образцов новой техники. Среди них: танки Т-80, танки Т-72 и Т-52БЗМ, а также бронетранспортеры. Также в составе колонны пройдут легендарные танки Т-34 и «Катюши».

Парад в честь 75-летия со дня Великой Победы будет масштабным Фото: Галина Соловьева

Парад в честь 75-летия со дня Великой Победы будет масштабнымФото: Галина Соловьева

9 мая парад Победы 2020 в Екатеринбурге начнется в 10 часов утра, его продолжительность увеличена до полутора часов. В шествии по центру уральской столицы примут участие военные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Сразу после парада Победы по проспекту Ленина в Екатеринбурге проедут на мотоциклах времен Великой Отечественной войны участники мотоклуба «Черные ножи».

В акции «Бессмертный полк» в 2020 году в Екатеринбурге примут участие более 200 тысяч человек, чьи родственники защищали родину в 1941-1945 годах. Участники проследуют до стадиона «Екатеринбург-Арена», где жители Екатеринбурга будут петь фронтовые песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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