Ударил ножом 20 раз и сбежал: в Екатеринбурге парень поджег квартиру, чтобы скрыть убийство друга

В Екатеринбурге празднование Дня защитника Отечества обернулось трагедией – вечером 23 февраля в пятиэтажке на улице Бережной был убит 21-летний Николай Некрасов. Тело парня нашли пожарные, прибывшие к задымленной квартире. Как выяснилось, Николай жил вместе с бабушкой, но в тот день она уехала к родственникам в Артемовский.

По словам родных убитого, подозреваемым оказался друг детства Николая Артем Семенов. На допросе он заявил, что причиной жестокой расправы стала ссора. Семья планировала кремировать тело, но следователи СКР запретили это делать из-за возможной необходимости дополнительных экспертиз. В общей сложности Николаю нанесли 20 ударов ножом, два из них - в сердце.

- На теле Коли нашли колотые раны, квартира выгорела дотла, - рассказывают родственники Николая Некрасова. – Семенов не стал долго скрываться и сам сдался полиции. Сначала позвонил своему отцу, а тот уже сообщил в дежурную часть. Семенов уже несколько раз был замечен в драках. Нам предстоит похоронить Колю, а потом подсчитать ущерб от пожара.

Тело Николая с ножевыми ранениями нашли у входной двери сгоревшей квартиры. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя двое суток после убийства Артема Семенова отправили в СИЗО.

- Семенов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 апреля 2020 года, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кировского районного суда уральской столицы.

Мать Николая уверена, что у Семенова был сообщник так как ее сын был в хорошей физической форме и смог бы оказать сопротивление одному нападавшему.

- Мы и все не понимаем как он с ним вообще встретился и что случилось. Колю все любили и уважали, а с этим Артёмом никто уже не общался и ребята думают, что он был не один. Мой сын был крепким парнем, ходил в качалку мог за себя постоять а тут ,весь избит и два ножевых в сердце. Все как-то запутано, - заявила Ольга Некрасова.

Официальные представители СУ СКР региона и свердловского главка полиции пообещали прокомментировать случившееся позже. В ближайшее время родственники Николая Некрасова объявят дату и место похорон.