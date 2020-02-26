2020-02-26T10:26:31+03:00
Общество

«Отец сказал, что я толстая и никому не буду нужна»: пышка из Екатеринбурга пошла на реалити-шоу, чтобы стать моделью плюс-сайз

Евгения Тупикова поехала на кастинг в Москву, чтобы изменить свою жизнь
Юлия СТАЛИНА
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Уральская модель считает, женщина должна выглядеть на все сто. Фото: телеканал «Ю»/предоставлено Евгенией Тупиковой.Уральская модель считает, женщина должна выглядеть на все сто. Фото: телеканал «Ю»/предоставлено Евгенией Тупиковой.
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Жительница Екатеринбурга стала участницей реалити-шоу для пышек. Накануне на телеканале «Ю» вышла первая серия проекта «Модель XL», где 35-летняя Евгения Тупикова продефилировала в купальнике, не стесняясь своих пышных форм. Двенадцать красавиц со всей России борются за контракт со швейцарским модельным агентством, также победительница станет лицом новой коллекции бренда Анфисы Чеховой и отправится в путешествие в Хорватию. «Комсомолка» пообщалась с начинающей моделью.

Жительница Екатеринбурга стала участницей реалити-шоу для пышек. Фото: предоставлено Евгенией Тупиковой.

Жительница Екатеринбурга стала участницей реалити-шоу для пышек. Фото: предоставлено Евгенией Тупиковой.

Евгения Тупикова родилась в небольшом уральском городе Верхнем Тагиле, но сейчас живет в Екатеринбурге. Профессия у плюс-сайз модели тоже необычная, женщина трудится на двух работах медицинским лаборантом: в Исправительной колонии, а также городской больнице №24. Евгения одна воспитывает трёхлетнего сына Семёна, появление которого считает лучшим событием в своей жизни. О кастинге на телепроект узнала случайно.

- Моя подруга рассказала о кастинге и я решила попробовать. На видео рассказала о себе и отправила, потом со мной связался менеджер, который пригласил на кастинг в Москву. Для меня это было приключением. На работе взяла отгул, но ничего не сказала коллегам, - вспоминает Евгения.

В Екатеринбурге женщина несколько раз участвовала в модных показах и снималась в фотосессиях. Фото: предоставлено Евгенией Тупиковой.

В Екатеринбурге женщина несколько раз участвовала в модных показах и снималась в фотосессиях. Фото: предоставлено Евгенией Тупиковой.

С самого детства у Евгении были проблемы с лишним весом. Девушка пыталась сидеть на жестких диетах, голодать, считать калории. Но килограммы быстро возвращались. Удавалось похудеть до 77 килограммов, а максимально пышка весила 96 килограммов. Из-за своих форм модель однажды сильно поругалась с отцом.

- Это было совсем в юности. Отец сказал, что я толстая и никому не буду нужна. После выхода первой серии я позвонила ему и спросила, понравилось ли ему. Он говорит «неужели на комплимент нарываешься?». Не нравятся ему полные женщины, а я уже к этому спокойно отношусь, - заявляет свердловчанка.

Фото: предоставлено Евгенией Тупиковой.

Фото: предоставлено Евгенией Тупиковой.

Свердловчанка давно мечтает стать популярной моделью. В Екатеринбурге женщина несколько раз участвовала в модных показах и снималась в фотосессиях для магазинов одежды. Правда зарабатывать на этом никогда не получалось. Тут появился шанс показать себя всей России и теперь Евгения верит, что ее могут заметить московские дизайнеры.

Уральская модель считает, женщина должна выглядеть на все сто. В любом возрасте и в любом весе. Это она и советует всей прекрасной половине человечества.

Съемки проекта уже закончились. Участницы два месяца жили в большом доме и превращались в профессиональных моделей. Старания красавиц оценивало звездное жюри: Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин, Павел Раков. Сейчас Евгения Тупикова уже дома в Екатеринбурге, но уже очень скучает по соперницам и наставникам.

Реалити «Модель XL» стартовало 22 февраля, и будет выходить по субботам в 18:00 на канале «Ю».

ИСТОЧНИК KP.RU

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