«Разгрузить голову от лишних задач и сконцентрироваться на важном»: как грамотно использовать услуги связи

Подобрать подходящий набор услуг связи, который устраивал бы и в повседневной жизни, и в работе, иногда оказывается непростой задачей. Легко не угадать с количеством минут или интернет-трафика. Конечно, можно подключить безлимит, но тенденции разумного потребления подсказывают, что расходы на связь нужно оптимизировать.

Корпоративная связь есть далеко не у всех, а такие категории, как малый бизнес и самозанятые, используют для работы именно личный телефон, поэтому вопрос качества, удобства и стоимости услуг становится все более актуальным. «Комсомолка» пообщалась с дизайнером интерфейсов, журналистом, ведущим и администратором о том, как они общаются с коллегами и как часто на работе заходят в соцсети и мессенджеры.

В месяц Юля тратит около 10 Гб трафика на звонки, соцсети, мессенджеры, передачу видео и фотоФото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист

Юля – клиент «Мегафона», в журналистике она уже 4 года. Почти ежедневно ей приходится выезжать на события в городе, и за его пределами. Отсюда потребность постоянно связываться с редакцией, с коллегами, с героями репортажей. Юля рассказала, как ловит связь на редакционных заданиях в глубинке и поделилась лайфхаком, где получить бесплатные фильмы и музыку.

- Какими услугами связи ты чаще всего пользуешься?

- У меня тариф с большим количеством трафика, это помогает всегда оставаться на связи: и работая в полях, и собственно в редакции. Я могу звонить через Skype, Whats App, FeceTime и так далее, особенно это помогает в выходные дни, когда мы дежурим из дома. Вообще, я заметила, что связь хорошо ловит в регионе, за пределами Екатеринбурга. Допустим, если это какая-то трасса или деревня. У всех нет нормального интернета, 4G не поддерживается, а у меня все в порядке.

- Как подсчитываешь нужный объем услуг?

- Вообще, есть приложение МегаФон, я им активно пользуюсь, потому что могу там отлеживать, сколько у меня осталось трафика, сколько минут. Они недавно его переделали, я пока не очень хорошо им пользуюсь.

В тарифе «Включайся.Слушай» 20 Гб интернета, но Юля бесплатно подключила себе услугу «Безлимитный интернет»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое важное – на главном экране

Информация о том, сколько средств осталось на балансе, а также остатки по пактам – это первое, что хотят знать пользователи. А функциональность сегодня – один из главных трендов дизайна приложений, и в первую очередь вы видите именно информацию о вашем счете, а не рекламу или сервисы, которые вам пытаются продать. Причем информация представлена в цифрах и визуализирована на трекере, чтобы абонент видел остаток от общей суммы и мог посчитать, хватает ли ему минут, сообщений и трафика до конца месяца или нужно докупить. Приложение – это помощник, который должен быть удобным и экономить время.

Тимур тратит менее 200 минут в месяц, зато расходует около 10Гб трафикаФото: Алексей БУЛАТОВ

UI/UX-дизайнер

Тимур – крайне разносторонний человек: в прошлом журналист, а на данный момент – банковский служащий, но учится на дизайнера интерфейсов. Он работает и с банковскими, и с мобильными сервисами, плюс знает матчасть создания приложений, поэтому назвать рядовым пользователем его сложно. Раньше Тимур был клиентом МегаФона, но потом перешел к другому оператору связи. Мы поговорили с ним об обновленном приложении и о том, почему он думает вернуться.

- У тебя мобильный оператор одного из банков, как там обстоят дела с приложениями?

- Я клиент этого банка, они сейчас выстраивают экосистему. Вообще, можно сказать, будущее именно за экосистемами. Пользоваться сервисами связке очень удобно. Особенно это помогло мне в путешествии. Обычно роуминг дорогой, а тут ты можешь спокойно пользоваться банковскими сервисами, и с тебя не возьмут лишних денег.

- Что скажешь о новом приложении «Мегафона»?

- Я какое-то время пользовался МегаФоном. Скажем так, на память действительно стало намного удобнее:

Номер телефона есть, но довольно мелко. Мы его обычно не смотрим.

Баланс – очень важная информация.

Минуты/интернет/СМС – вся важная информация на главном экране – это удобно.

Пополнить счет можно сразу из Apple Pay – удобно. Есть еще варианты: банковская карта, автоплатеж и обещанный платеж. Последнее тоже круто, но я этим обычно не пользуюсь.

Заметил, что МегаФон тоже выстраивает свою экосистему, но они в этом плане в тренде. Это так называемая тенденция «super app». Ты можешь, не выходя из приложения, совершить большинство действий: погашение кредитов с банковской карты, коммунальные платежи без комиссии, интернет-телефония и т.д. То есть все те платежи, которые обычно совершаются в интернете.

По работе Тимур использует мессенджеры, и то крайне редко, а все общение в офисе происходит личноФото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему перешел на другого оператора?

- На тот момент нашел предложение повыгоднее и плюс-минус на той же сети. Но я так думаю, что скоро вернусь, потому что качество связи уже немножко удручает.

Чем мне нравился МегаФон, когда я им пользовался – у меня открывался по сути второй счет. Для меня было важно разграничить траты: на квартиру, на повседневные расходы, на какие-то сервисы. У многих пользователей может быть такая потребность, и МегаФон решает эту задачу.

20 Гб интернета и 400 минут в месяц Роману хватает с запасом на общение с заказчиками, коллегами и ведение соцсетейФото: Павел Кислицын

Ведущий

Роман входит в ТОП-10 ведущих Екатеринбурга. Он ведет эфиры на радио, проводит самые разные мероприятия от камерных торжеств до международных фестивалей. Например, зимой 2020 года он был ведущим Главной сцены фестиваля «Старый новый рок. Конец эпохи». Большая часть жизни ведущего проходит в социальных сетях. Мы обсудили с Романом, почему так происходит, и чем могут быть полезны сториз.

- Чем пользуешься: интернет, звоники, месседжеры, …смс-ки, если ими еще кто-то пользуется?

- Смех смехом, но СМС-ки использую очень редко. Это ретро уже, конечно, отмирающий вид связи. Мессенджеры, звонки – да, потому что это работа, это заказы. Если это голосовой звонок, то 80% – это обычная связь сотового оператора, 10% – это звонки в Whats App, и иногда получаю странные звонки через Вконтакте. По мессенджерам у меня Whats App, немного Telegram и все.

- Больше звонят или пишут?

- Наверное, переписка, все-таки. Все же сейчас не любят общаться лично – меньше стресса. Когда живое общение, приходится реагировать «здесь и сейчас», а тут есть время подумать, можно не ответить. Но я, честно говоря, сторонник живого общения, потому что это быстрее. Но понимаю, что какие-то вопросы можно решить менее стрессово.

Во время нашего общения Роман узнал о том, что компании выкладывают в сториз полезную и обучающую информациюФото: Павел Кислицын

- Соцсети – больше для работы или они убивают время?

- Конечно, это и бич. Хотя понятно, что это и круто, это наше будущее. Но сжирает время. Я поставил себе уведомление на Instagram: «Вы провели в приложении час» – предупреждалка такая. Понятно, что это может быть и работа, я там посты пишу, могу вести прямые эфиры. То есть я понимаю, что меня продает социальная сеть, у меня практически нет больше точек касания с потенциальным клиентом.

- Сториз сейчас захватили все соцсети. Насколько активно ты их используешь?

- Эти 24-часовочки, которые исчезают, я их обожаю. Я там сижу и делаю контент. Даже заморочился, освоил программы для монтажа в телефоне. Они позволяют мне реализовываться творчески. Еще один такой момент – это позволяет получить обратную связь. В сториз для этого больше способов, чем лайк и комментарий: можно выбрать из вариантов, проголосовать, сделать вопросы-ответы, то есть линейка гораздо интереснее и больше. Я прямо кайфую от того, что можно общаться именно с обратной связью и делать это в разных формах совершенно необычно.

- А как часто смотришь сториз в приложениях мобильного оператора?

- Это другое совершенно. Просто информация, способ донести новости. Конечно, я в приложении захожу не чтобы сторизы смотреть, разве что баланс проверить. В приложениях связанных с финансами я боюсь ткнуть куда-то не туда и что-нибудь оплатить, поэтому гуляю там по таким хоженым маршрутам. Теперь буду знать, что там есть какая-то полезная информация.

Сториз - это способ легко и доступно передавать важную информациюФото: Алексей БУЛАТОВ

Все самое интересное – в сториз

Вертикальный формат действительно захватил интернет. Пользователи сами активно снимают и просматривают сториз, а крупные компании стремятся говорить с ними на одном языке. Как правило, такие сториз носят информационный или обучающий характер, рассказывают о безопасности в интернете, как сэкономить на услугах связи или какие нововведения появились в интерфейсе.

Анастасия использует в месяц больше 400 минут на звонки и 5 Гб интернетаФото: Алексей БУЛАТОВ

Администратор

Анастасия работает администратором, в ее обязанности входит работа и с документами, и с кассой и с людьми. Своим телефоном она пользуется только по личным делам, а для работы есть корпоративный. Она рассказала нам о том, как жить без мемов на работе, а мы предложили провести ей один эксперимент.

- Ты на работе даже Вконтакте не сидишь?

- У нас это не приветствуется. Поначалу было трудно привыкнуть, но потом втянулась в рабочий ритм, постоянно есть какие-то задачи, и на соцсети просто нет времени. По поводу связи - я вообще не знаю администраторов, которые пользовались бы для работы личным телефоном, для этого есть IP-телефония. В нерабочее время я, конечно, пользуюсь активнее: слушаю музыку, кидаю мемы друзьям, читаю что-то, с семьей вообще болтаю по несколько часов.

- Получается, в работе телефон тебе не нужен вообще?

- Да, но у телефона много функций, помимо связи. Например, камера, чтобы сфоткать документы, заметки, облачные сервисы, куча других приложений. Вот мне, например, телефон почти полностью заменил кошелек, я расплачиваюсь им в магазинах. У нас, на удивление, этот способ оплаты очень распространен, поэтому можно пользоваться даже в транспорте.

- Это тоже по работе или скорее для личного пользования?

- Оплата, конечно, для личного. Возможно, у кого-то на работе есть корпоративные карты, привязанные к телефону, но у нас пока нет. Хотя это было бы круто.

Для оплаты покупок уже не обязательно выпускать пластиковую картуФото: Алексей БУЛАТОВ

Счет телефона – это счет карты

«Мегафон» сейчас выпускает дебетовые карты, которые связаны со счетом телефона. Не обязательно даже ждать полноформатную пластиковую, можно просто заказать электронную. Мы предложили Анастасии провести эксперимент: оформить эту карту и попробовать сервис, потому что телефон-кошелек сейчас крайне актуален.

В салоне «Мегафона» в ТРЦ «Гринвич» для подключения к оператору нам потребовалось примерно 15 минут. Анастасия выбрала тариф «Включайся.Пиши» - он самый бюджетный и отлично подходит для тестирования сервисов, к тому же, мессенджеры не расходуют трафик.

В первую очередь консультант Григорий предложил установить приложение «Мегафон». SIM-карта начала работать сразу же, и приложение мы скачали с помощью 4G интернета. На экране отобразилось меню с балансом, остатками минут, трафика и сообщений.

- А здесь будут ваши персональные предложения – показал Григорий вкладку «Для вас» – Но нужно несколько дней активного использования связи, чтобы сформировать их на основе ваших потребностей и действий.

Тариф «Включайся.Пиши» с оформлением дебетовой карты «Лайт» обошелся Анастасии в 150 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Цифровую карту можно выпустить самостоятельно в разделе «Финансы», для этого даже не обязательно обращаться в салон. Анастасия выбрала тариф «Лайт», на котором первые два месяца использования карты идут без абонентской платы, а дальше она составит 49 руб./мес. Карта сразу добавляется в Apple или Android Wallet, ее можно пополнить и отправляться по магазинам.

Наш эксперимент показал, что все общаются по-разному и выбирают для себя комфортные услуги. Для того, чтобы абонентам было легче подобрать условия и оптимизировать расходы, операторы формируют персональные предложения на основе Big Data. Всю необходимую информацию – баланс, остатки по пакетам, акции и предложения – пользователи смотрят в приложении, которое буквально заменяет им персонального помощника. Другие способы просто стали неактуальными.

Телефон совместно с сервисами мобильного оператора решает большинство повседневных задач, о которых даже не приходится задумываться: контроль расходов, передача важной информации здесь и сейчас, даже формирование личного бренда. А у пользователя освобождается время и ресурсы для решения более важных вопросов.