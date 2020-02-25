Родители мальчика требуют 200 тысяч: снимавший в Екатеринбурге для американцев детское порно педофил признал вину в суде

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение дела 24-летнего уроженца Белорецка Рустама Абсалямова (имена изменены – прим.ред.), обвиняемого более чем по полусотни эпизодов связанных с преступлениями против половой неприкосновенности детей, а также изготовлением и распространением детской порнографии.

Рустама задержали случайно, в конце 2018 года его Ford Focus заметили в лесном массиве сотрудники ГИБДД. При осмотре иномарки они увидели голого водителя на заднем сиденье с обнаженным ребенком. Никто даже подумать не мог, что это лишь одна из восьми жертв парня, но все вскрылось, когда силовики изучили его смартфон. На нем хранились многочисленные интимные фотографии подростков и переписка с ними.

В Екатеринбурге Рустам подрабатывал таксистом. Фото: предоставлено друзьями обвиняемого

Понимая, что ему грозит до 20 лет колонии строгого режима, Рустам последовал совету следователя и написал явку с повинной почти по каждому из эпизодов.

- Свое «влечение» к детям он объяснил тем, что в детстве над ним надругался мужчина, но его так и не поймали, - рассказал «Комсомолке» адвокат обвиняемого Сергей Исаев. – Всего в деле фигурируют восемь потерпевших, лишь с тремя из них он виделся вживую. Большинство указанных эпизодов были совершены по переписке на сайтах знакомств и соцсетях. С Екатеринбурга он начал свой криминальный путь, уже потом переключился на детей из Башкортостана и Краснодарского края.

Адвокат не скрывает, что Рустам признал вину, чтобы смягчить наказание. Отпираться было бы бесполезно, все есть в его переписке с несовершеннолетними.

- Единственное, с чем мы не согласны, так это с тем количеством эпизодов (54), которые фигурируют в деле. Их можно было бы объединять, по моим данным там не более 15-20 эпизодов и еще три он не признает. Есть ведь еще так называемые продолжаемые преступления. Это когда один умысел и несколько действий. Проще говоря, ему за одно преступление присваивали эпизоды и по изготовлению порнографии, распространению и развратным действиям. Вот и получился такой резонанс, - добавил Сергей Исаев.

Одной из потерпевших также признана девушка из Краснодара. С Рустамом у нее был роман по переписке

Примечательно, что ни один из пострадавших подростков не рассказывал родителям об общении с Русланом или интимной переписке с ним. На данный момент только родители Никиты, которому на момент преступления было 16 лет, предъявили иск на 200 тысяч рублей.

Его адвокат также подтвердил, что детская порнография действительно продавалась за рубеж. Но большого заработка с этого Абсалямов не имел.

КОНКРЕТНО

Рустам Абсалямов обвиняется по статьям:

«Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (20 эпизодов);

«Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста» (2 эпизода);

«Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»;

«Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет» (14 эпизодов);

«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (4 эпизода);

«Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием сети Интернет» (11 эпизодов).