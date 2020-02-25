«Помогала вся команда корабля»: анестезиолог из Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на дне Красного моря

Врач из Екатеринбурга сделал предложение руки и сердца необычным образом. Анестезиолог Михаил Касаткин подарил кольцо своей девушке Ольге на глубине 15 метров на дне Красного моря. Случилось это на носу корабля, который затонул еще во время Второй мировой войны. Трогательное видео с предложением появилось в группе «Дайвинг клуба в Екатеринбурге Galiotis». Недавно возлюбленные поженились.

«ДАЙВИНГ НАС ОБЪЕДИНИЛ»

Михаил и Ольга познакомились десять лет назад. В 2010 году они оба учились в медицинской академии, но на разных потоках. В университете пара почти не общалась, а после окончания вуза и вовсе больше не виделись. Полтора года назад Михаил нашел Ольгу в социальных сетях и осмелился пригласить девушку на свидание.

- На втором свидании я предложил Ольге поехать со мной погружаться в Нижний Тагил на карьер. У меня уже был сертификат по дайвингу, а для нее это был первый раз. Погружаться ей понравилось, и можно сказать, что дайвинг нас объединил, - рассказывает нам Михаил Касаткин.

Возлюбленная сказала "да". Фото: фрагмент видео

С того момента прошло полтора года, теперь возлюбленные не расстаются. В мае 2019 молодые решили съездить в Египет. Это был нестандартный тур, а сафари для дайверов. Несколько дней Михаил и Ольга вместе с командой курсировали на яхте в Красном море и погружались, рассматривая разные подводные достопримечательности. Тогда врач из Екатеринбурга придумал сделать возлюбленной предложение на носу затонувшего корабля.

«ПРИШЛОСЬ ПРИТВОРИТЬСЯ БОЛЬНЫМ»

Организовать предложение под водой Михаилу помог экипаж корабля. Несколько раз екатеринбуржец погружался, чтобы отрепетировать главный момент в своей жизни.

- Обычно мы ныряли с Ольгой вдвоем, соответственно у меня не было возможности отрепетировать. Поэтому я решил схитрить и с самого утра начал изображать плохое самочувствие. Но во время сбора оборудования я уже сказал инструкторам, что мне полегче и я уже погружался с ними. Тогда и отрепетировали, пока девушка не видела, - объясняет жених.

Молодые поженились в красивую дату - 22.02.2020. Фото: предоставлено героями публикации

Уже на четвертое погружение Михаил сделал предложение Ольге. Он встал на колено, протянул руку с кольцом в коробочке и показал табличку с надписью «Выходи за меня». Девушка растрогалась и сказала заветное «да». Романтическую сцену снимали другие дайверы. Со стороны все было мило, но как рассказал молодой человек, делать предложение на глубине оказалось сложным занятием. Пришлось даже проявить смекалку.

- Кольцо выло настоящее. Я его дарил в желтой коробочке специально, потому что этот свет было видно на глубине. Часть съемки происходила при искусственном освещении, у товарищей были фонари, - добавил собеседник. – На дне было очень скользко. Ведь ботинки дайверов не предназначены для хождения в них по дну. Для этого я надел больше грузов, чтобы я смог в них передвигаться.

Недавно Ольга и Михаил поженились. Молодые сыграли свадьбу в Екатеринбурге 22 февраля. Дату выбрали случайно, к красивому числу привязываться не хотели. На торжестве собрались 70 гостей – это родственники, друзья и коллеги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/762699" frameborder="0"></iframe> Екатеринбургский врач сделал предложение любимой на дне Красного моря.Видео дайвинг-клуба Galiotis! другой источник

Кстати, в феврале мы рассказали о нескольких романтических историях. Вот, например, 14 февраля, таможенник сделал предложение в аэропорту Кольцово. Парень заранее записал обращение к любимой и его включили по громкой связи.

Или накануне екатеринбуржец позвал замуж свою девушку виртуально. Парень обратился за помощью к разработчикам серии игры про постапокалипсис Metro, которые недавно выпустили новое дополнение Exodus - Sam's story.

Сюжет игры разворачивается во Владивостоке через 20 лет после Третьей мировой войны. По просьбе Александра, в одной из локаций поместили надпись «Фанни, будь моей женой». Девушка сказала «да».