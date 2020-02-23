«Он тосковал по ней четыре года, но она его не слушала»: в Екатеринбурге обнаружили тело 19-летнего парня с прощальной запиской

- Они встречались четыре года назад, когда им было по 15 лет, но потом она его бросила, а он стал сильно переживать по этому поводу, - рассказывает Светлана [имя изменено - прим.ред.]. Несколько дней назад ее родной брат, 19-летний Андрей Баклыков, ушел из жизни - как оказалось, из-за неразделенной любви.

Ужасная трагедия произошла утром 21 февраля в Екатеринбурге. В квартире находилась почти вся семья, все мирно спали. Ничего не предвещало беды. Андрея обнаружила бабушка только через полчаса. А рядом с ним была записка, нацарапанная от руки: «Мамочка, прости меня за все».

Как считают близкие родственники парня, на такой шаг его подтолкнула неразделенная любовь к девушке по имени Кристина [имя изменено - прим.ред.]. Андрей думал о ней четыре года, пытался завоевать ее, но все было безрезультатно - Кристина отказывалась возобновлять отношения, закончившиеся еще в 15 лет.

Андрей со своей сестрой. Фото: представлено родственниками погибшего

- Ему бы в мае исполнилось 20 лет. Девушке тоже было 19, она свою страницу удалила сразу, как только это произошло, потому что все ей сразу стали писать и обвинять в смерти брата, - рассказала «КП-Екатеринбург» Света. - Потом она писала нам, просила прощения, но сказала, что сама его на это не толкала. Но мы думаем, что причина была не только в этом.

Андрей был очень общительным парнем, у него было много друзей. Он мечтал сдать на права и получить заветные корочки - и вот, в мае у него уже должен был быть экзамен. Он уже сдал теорию на «отлично», оставалось только вождение. Андрей нигде не учился - в основном, сидел дома.

- Нам рассказали, что он в последний момент передумал - попытался выбраться, но не смог, - вспоминает Светлана. - Мама теперь во всем винит себя.

Фото: представлено родственниками погибшего

С семьей у Андрея тоже были очень хорошие отношения. Они жили все под одной крышей, большой и дружной семьей: мама, отчим, две родных сестры, два сводных брата и бабушка. Никто не мог предсказать того, что произошло - Андрей всегда оставался очень позитивным и не показывал свои переживания. Однако и делился далеко не всем: «Про Кристину он мне очень мало рассказывал. В основном только то, что были знакомы с 15 лет».

- Когда его нашли, на повторе у него играла песня «Кислород» группы DAVA, в которой текст довольно ясен с первого прослушивания: «Эй, и ты уйдя меня лишила кислорода, мне не дышать и не догореть», - вспоминает Света.

В следственном комитете по Свердловской области «КП-Екатеринбург» обещали прокомментировать ситуацию чуть позже.