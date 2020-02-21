«Попросили провести его в приемной Медведева»: депутат Госдумы Шипулин о скандальном приеме, проведенном за 300 километров от избирателей

Антон Шипулин многие годы был известен на Урале, как звезда биатлона. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2017-го, он уверенно покорял спортивные вершины. Сейчас же он известен и в другой роли, как депутат Государственной Думы по «Серовскому округу» Свердловской области. Новая работа отнимает у Антона Шипулина много времени, однако он все-таки смог заглянуть на «Радио «КП», где в передаче «Большой спорт» откровенно ответил на вопросы Николая Валуева, своего коллеги по спорту и Госдуме. Ниже мы публикуем избранные моменты из эфира.

«СЫН НЕ ПОНИМАЛ, ЗАЧЕМ Я УЛЕТАЮ»

- Как вам в Думе?

- Знаете, неплохо. Первое время, конечно, было волнительно. Потому что не понимал, куда я с первого шага попал. Потому что предвыборная кампания - это одна история. А работа в Госдуме - это другая история. Но я достаточно быстро адаптировался. Сажусь в машину и еду за 400 километров от Екатеринбурга к своим избирателям. Потом возвращаюсь в воскресенье обратно домой, в понедельник сажусь на самолет и лечу на пленарное заседание. Поэтому работа очень непростая.

Биатлонист Шипулин отвечал на вопросы боксера Валуева.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- На самом деле хотелось по этому поводу и спросить. А родные в Москву переезжают? Где удастся больше видеться - дома или в Москве?

- Не переехала, совершенно верно. На прошлой неделе я привозил свою семью. Не всю семью. Дочка, которой один год, осталась дома с бабушкой. Я привозил жену, привозил сына, которому четыре года. Они три-четыре дня со мной пожили и приняли вместе решение после этого, что, наверное, еще годик-полтора стоит подождать. Сейчас как раз такое время не очень благоприятное для малышей. Старший сын у нас пошел в садик. Только-только адаптировался. Он полгода назад только в сентябре или октябре пошел в детский сад. Дочка сейчас наблюдается в больнице у специалистов. Потому что год - это такое время, когда и режутся зубки, и всякие вирусные заболевания быстрее подхватывает. Поэтому решили, что еще год, ничего страшного, я лучше полетаю, но моя семья будет в комфортных условиях, где есть свои врачи, где есть свои преподаватели, где есть бабушки, дедушки, которые нам в этом помогают.

- Вы водили сына на работу в Думу. Фотографии облетели интернет. Чья это идея? Ваша, сына или жены?

- Сын у меня всегда спрашивал: папа, куда ты улетаешь? Папа, где ты работаешь? И вот я очень рад, что смог провести его в Думу. Хотя до 14 лет в Думу проходить нельзя. Спасибо, что мне сотрудники службы безопасности пошли навстречу и позволили провести сына. Он пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает. И у него хоть какое-то понимание в голове сложилось. Теперь, когда я улетаю, он спрашивает: папа, ты куда? Я - на работу. А, в Москву? В Госдуму? Ну давай, удачи тебе. А до этого он не понимал, зачем я улетаю, зачем я исчезаю на четыре-пять дней из дома. И почему я не живу вместе с мамой, сыном и дочкой.

Шипулин - бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2017-го.Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ В РАБОТЕ ДЕПУТАТА – ПЕРЕЕЗДЫ

- В ноябре на Урале разразился скандал. Вы избирались от Серовского округа, а прием провели в Екатеринбурге в 300 километров от него. Что бы вы ответили своим критикам?

- То, что я почти не вылезаю из округа. Постоянно, когда я приезжаю в Екатеринбург, у меня есть правило - около четырех дней из пяти работать именно в округе. И один день - в Екатеринбурге. Объясню, с чем это связано. Очень много просьб, когда надо тет-а-тет общаться с министрами, с губернатором или вице-губернатором. Потому что вопросов очень много. И в один из таких дней, когда я находился в Екатеринбурге, меня попросили провести прием в приемной Медведева. Я не отказался. Потому что знаю, что Екатеринбург - это мой родной город, где я живу. И провел прием именно там. А вообще, если говорить об избирательном округе, он у меня очень большой. У нас есть семь избирательных округов в Свердловской области. И мой избирательный округ географически - 49 % занимает от области. А все остальные - где 5, где 10, где 15 процентов. Если говорить о том, сколько я времени посвящаю своим избирателям, практически все свободное время. Выбираю один-два дня из региональной недели, чтобы побыть с семьей. И то два - это очень редко получается. Перед Новым годом у нас была региональная неделя, я ее закончил 30 декабря. Я накатал три с небольшим тысячи километров на машине за четыре-пять дней.

- Машина своя?

- Нет, машина служебная. От Екатеринбурга до Пелыма - это крайняя точка, крайний муниципалитет, самый северный, перед ХМАО уже, где-то 650 километров. Мы поднялись туда, потом постепенно спускались по другим муниципалитетам, доехали почти до Тагила, до Екатеринбурга оставалось буквально 200 километров. Через Екатеринбург поехали в другую - восточную часть Свердловской области. Это непростая работа. Ты общаешься с избирателями, это отнимает у тебя определенное количество сил. Потому что энергетика все равно у людей разная. Но одно из самых тяжелых - это переезды. Иногда переезды занимают по 8-9 часов. В зависимости от погоды. Если идет метель или большой дождь, или пробки, или какие-то аварии, не дай бог, то очень много времени занимает. Я летаю из Москвы в Екатеринбург всего 2 часа. Но из Екатеринбурга до крайней точки я могу ехать 8 часов на машине в одну сторону. Поэтому много времени занимают поездки. Но я ни о чем не жалею. У меня 21 муниципалитет в моем избирательном округе. Я сказал еще во время избирательной кампании, что не буду никого обделять, а буду свое время на региональных неделях делить ровно на 21 муниципалитет. И пока справляюсь.

СПОРТСМЕНОМ ЗАРАБАТЫВАЛ ОКОЛО 15 МИЛЛИОНОВ

- Кто зарабатывает больше - депутат Госдумы или олимпийский чемпион?

- Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на кубках мира зарабатывать чемпионом мира или просто победителем кубка мира деньги. Это зависит от того, как ты бегаешь. Первое место - 10 тысяч евро или 700 тысяч рублей. Второе место - 8 тысяч евро. Есть определенные спонсорские контракты. Это тоже зависит от харизмы спортсмена, от его результатов. Я могу привлечь спонсора за 1 млн. рублей, а могу привлечь спонсора за 10 млн. рублей. Конечно, мы не зарабатываем как футболисты, хоккеисты. Но в самые лучшие мои годы, может быть, со всеми контрактами, со всеми призовыми около 15 миллионов я зарабатывал.

- У вас двое детей. На что потратили материнский капитал?

- Пока ни на что. Думаем. Жалеем, что нет дополнительных программ, таких, как, допустим, положить деньги на счет ребенка, когда ему исполнится 18 лет и с индексацией он получил бы больше. Но особо пока ни в чем не нуждаемся, сохраним их до тех времен, когда действительно с пользой вложим их и что-то полезное приобретем.

- Третьего планируете?

- Я очень хочу третьего. И супруге неоднократно говорил.

- А она?

- Ну, она говорит – дай мне немножко передохнуть…

Сейчас Антона Шипулина чаще можно увидеть в деловом костюмеФото: Алексей БУЛАТОВ

ВРАЧИ ГОВОРИЛИ ЗАКАНЧИВАТЬ СО СПОРТОМ

- Своей супруге Луизе вы сделали предложение в кинотеатре. Почему именно в кинотеатре?

- Хотелось как-то запоминающе это сделать. Ничего больше на ум не пришло, как сделать эффектное видео. Я постарался, мы там записывали, нарезали, я подключил своих лучших монтажеров, ребят, которые работают с видео, и сделали это эффектным. Главное – для нее это было неожиданно. Я купил большой букет цветов, я позвал своих друзей, договорился с кинотеатром, и мы провернули все это так, что это запомнилось, наверное, на всю жизнь.

- Почему Антон Шипулин ушел из спорта? Все уверены, что из-за допинга.

- Я уже много раз об этом говорил. На самом деле, у меня были определенные проблемы со здоровьем и врачи, которые меня вели, дали мне время до 2018 года, а потом надо будет тебе или большое время отдыхать, около года, или заканчивать со спортом. Я долго мучился, не знал, что мне выбрать. В итоге через 8 месяцев, когда я восстановился, прошел определенные процедуры, врачи мне сказали – ты восстановлен, можешь начать тренироваться. Момент, когда мы находились в Австрии, к нам приезжает полиция и начинают вести допросы по поводу чемпионата мира, который проходил в 2017 году, что есть подозрение, что вы в гостинице употребляли допинг… Потом оказалось, через полгода буквально, что все подозрения убираются, австрийская полиция по ложным показаниям приехала и так далее… но осадок остается. Поэтому, я считаю, что спортсмен профессиональный должен выбирать тот момент, когда ему действительно нужно уходить, и правильно уходить. Я мог сейчас бегать по 30-м, по 40-м местам. А надо ли это? Мне кажется, я ушел вовремя и сохранил свое здоровье, и свои нервы, и достоинство.