2020-02-21T18:08:30+03:00
Общество

«Попросили провести его в приемной Медведева»: депутат Госдумы Шипулин о скандальном приеме, проведенном за 300 километров от избирателей

В передаче «Большой спорт» у Николая Валуева на «Радио «КП» Антон Шипулин рассказал о самом сложном в работе депутата, материнском капитале и заработках в биатлоне
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Антон Шипулин в эфире радио «Комсомольская правда».Антон Шипулин в эфире радио «Комсомольская правда».Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Антон Шипулин многие годы был известен на Урале, как звезда биатлона. Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2017-го, он уверенно покорял спортивные вершины. Сейчас же он известен и в другой роли, как депутат Государственной Думы по «Серовскому округу» Свердловской области. Новая работа отнимает у Антона Шипулина много времени, однако он все-таки смог заглянуть на «Радио «КП», где в передаче «Большой спорт» откровенно ответил на вопросы Николая Валуева, своего коллеги по спорту и Госдуме. Ниже мы публикуем избранные моменты из эфира.

«СЫН НЕ ПОНИМАЛ, ЗАЧЕМ Я УЛЕТАЮ»

- Как вам в Думе?

- Знаете, неплохо. Первое время, конечно, было волнительно. Потому что не понимал, куда я с первого шага попал. Потому что предвыборная кампания - это одна история. А работа в Госдуме - это другая история. Но я достаточно быстро адаптировался. Сажусь в машину и еду за 400 километров от Екатеринбурга к своим избирателям. Потом возвращаюсь в воскресенье обратно домой, в понедельник сажусь на самолет и лечу на пленарное заседание. Поэтому работа очень непростая.

Биатлонист Шипулин отвечал на вопросы боксера Валуева. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Биатлонист Шипулин отвечал на вопросы боксера Валуева.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- На самом деле хотелось по этому поводу и спросить. А родные в Москву переезжают? Где удастся больше видеться - дома или в Москве?

- Не переехала, совершенно верно. На прошлой неделе я привозил свою семью. Не всю семью. Дочка, которой один год, осталась дома с бабушкой. Я привозил жену, привозил сына, которому четыре года. Они три-четыре дня со мной пожили и приняли вместе решение после этого, что, наверное, еще годик-полтора стоит подождать. Сейчас как раз такое время не очень благоприятное для малышей. Старший сын у нас пошел в садик. Только-только адаптировался. Он полгода назад только в сентябре или октябре пошел в детский сад. Дочка сейчас наблюдается в больнице у специалистов. Потому что год - это такое время, когда и режутся зубки, и всякие вирусные заболевания быстрее подхватывает. Поэтому решили, что еще год, ничего страшного, я лучше полетаю, но моя семья будет в комфортных условиях, где есть свои врачи, где есть свои преподаватели, где есть бабушки, дедушки, которые нам в этом помогают.

- Вы водили сына на работу в Думу. Фотографии облетели интернет. Чья это идея? Ваша, сына или жены?

- Сын у меня всегда спрашивал: папа, куда ты улетаешь? Папа, где ты работаешь? И вот я очень рад, что смог провести его в Думу. Хотя до 14 лет в Думу проходить нельзя. Спасибо, что мне сотрудники службы безопасности пошли навстречу и позволили провести сына. Он пришел на работу, увидел, что папа сидит за столом, за компьютером, папа работает. И у него хоть какое-то понимание в голове сложилось. Теперь, когда я улетаю, он спрашивает: папа, ты куда? Я - на работу. А, в Москву? В Госдуму? Ну давай, удачи тебе. А до этого он не понимал, зачем я улетаю, зачем я исчезаю на четыре-пять дней из дома. И почему я не живу вместе с мамой, сыном и дочкой.

Шипулин - бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2017-го. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шипулин - бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2017-го.Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ В РАБОТЕ ДЕПУТАТА – ПЕРЕЕЗДЫ

- В ноябре на Урале разразился скандал. Вы избирались от Серовского округа, а прием провели в Екатеринбурге в 300 километров от него. Что бы вы ответили своим критикам?

- То, что я почти не вылезаю из округа. Постоянно, когда я приезжаю в Екатеринбург, у меня есть правило - около четырех дней из пяти работать именно в округе. И один день - в Екатеринбурге. Объясню, с чем это связано. Очень много просьб, когда надо тет-а-тет общаться с министрами, с губернатором или вице-губернатором. Потому что вопросов очень много. И в один из таких дней, когда я находился в Екатеринбурге, меня попросили провести прием в приемной Медведева. Я не отказался. Потому что знаю, что Екатеринбург - это мой родной город, где я живу. И провел прием именно там. А вообще, если говорить об избирательном округе, он у меня очень большой. У нас есть семь избирательных округов в Свердловской области. И мой избирательный округ географически - 49 % занимает от области. А все остальные - где 5, где 10, где 15 процентов. Если говорить о том, сколько я времени посвящаю своим избирателям, практически все свободное время. Выбираю один-два дня из региональной недели, чтобы побыть с семьей. И то два - это очень редко получается. Перед Новым годом у нас была региональная неделя, я ее закончил 30 декабря. Я накатал три с небольшим тысячи километров на машине за четыре-пять дней.

- Машина своя?

- Нет, машина служебная. От Екатеринбурга до Пелыма - это крайняя точка, крайний муниципалитет, самый северный, перед ХМАО уже, где-то 650 километров. Мы поднялись туда, потом постепенно спускались по другим муниципалитетам, доехали почти до Тагила, до Екатеринбурга оставалось буквально 200 километров. Через Екатеринбург поехали в другую - восточную часть Свердловской области. Это непростая работа. Ты общаешься с избирателями, это отнимает у тебя определенное количество сил. Потому что энергетика все равно у людей разная. Но одно из самых тяжелых - это переезды. Иногда переезды занимают по 8-9 часов. В зависимости от погоды. Если идет метель или большой дождь, или пробки, или какие-то аварии, не дай бог, то очень много времени занимает. Я летаю из Москвы в Екатеринбург всего 2 часа. Но из Екатеринбурга до крайней точки я могу ехать 8 часов на машине в одну сторону. Поэтому много времени занимают поездки. Но я ни о чем не жалею. У меня 21 муниципалитет в моем избирательном округе. Я сказал еще во время избирательной кампании, что не буду никого обделять, а буду свое время на региональных неделях делить ровно на 21 муниципалитет. И пока справляюсь.

СПОРТСМЕНОМ ЗАРАБАТЫВАЛ ОКОЛО 15 МИЛЛИОНОВ

- Кто зарабатывает больше - депутат Госдумы или олимпийский чемпион?

- Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на кубках мира зарабатывать чемпионом мира или просто победителем кубка мира деньги. Это зависит от того, как ты бегаешь. Первое место - 10 тысяч евро или 700 тысяч рублей. Второе место - 8 тысяч евро. Есть определенные спонсорские контракты. Это тоже зависит от харизмы спортсмена, от его результатов. Я могу привлечь спонсора за 1 млн. рублей, а могу привлечь спонсора за 10 млн. рублей. Конечно, мы не зарабатываем как футболисты, хоккеисты. Но в самые лучшие мои годы, может быть, со всеми контрактами, со всеми призовыми около 15 миллионов я зарабатывал.

- У вас двое детей. На что потратили материнский капитал?

- Пока ни на что. Думаем. Жалеем, что нет дополнительных программ, таких, как, допустим, положить деньги на счет ребенка, когда ему исполнится 18 лет и с индексацией он получил бы больше. Но особо пока ни в чем не нуждаемся, сохраним их до тех времен, когда действительно с пользой вложим их и что-то полезное приобретем.

- Третьего планируете?

- Я очень хочу третьего. И супруге неоднократно говорил.

- А она?

- Ну, она говорит – дай мне немножко передохнуть…

Сейчас Антона Шипулина чаще можно увидеть в деловом костюме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Антона Шипулина чаще можно увидеть в деловом костюмеФото: Алексей БУЛАТОВ

ВРАЧИ ГОВОРИЛИ ЗАКАНЧИВАТЬ СО СПОРТОМ

- Своей супруге Луизе вы сделали предложение в кинотеатре. Почему именно в кинотеатре?

- Хотелось как-то запоминающе это сделать. Ничего больше на ум не пришло, как сделать эффектное видео. Я постарался, мы там записывали, нарезали, я подключил своих лучших монтажеров, ребят, которые работают с видео, и сделали это эффектным. Главное – для нее это было неожиданно. Я купил большой букет цветов, я позвал своих друзей, договорился с кинотеатром, и мы провернули все это так, что это запомнилось, наверное, на всю жизнь.

- Почему Антон Шипулин ушел из спорта? Все уверены, что из-за допинга.

- Я уже много раз об этом говорил. На самом деле, у меня были определенные проблемы со здоровьем и врачи, которые меня вели, дали мне время до 2018 года, а потом надо будет тебе или большое время отдыхать, около года, или заканчивать со спортом. Я долго мучился, не знал, что мне выбрать. В итоге через 8 месяцев, когда я восстановился, прошел определенные процедуры, врачи мне сказали – ты восстановлен, можешь начать тренироваться. Момент, когда мы находились в Австрии, к нам приезжает полиция и начинают вести допросы по поводу чемпионата мира, который проходил в 2017 году, что есть подозрение, что вы в гостинице употребляли допинг… Потом оказалось, через полгода буквально, что все подозрения убираются, австрийская полиция по ложным показаниям приехала и так далее… но осадок остается. Поэтому, я считаю, что спортсмен профессиональный должен выбирать тот момент, когда ему действительно нужно уходить, и правильно уходить. Я мог сейчас бегать по 30-м, по 40-м местам. А надо ли это? Мне кажется, я ушел вовремя и сохранил свое здоровье, и свои нервы, и достоинство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Музее истории Екатеринбурга открылась экспресс-выставка старинных печатей и оттисков
«Летела с гражданином КНР»: еще одну екатеринбурженку через суд обязали наблюдаться у врачей из-за коронавируса
Ural Music Night выиграл президентский грант на 40 миллионов
Банк Уралсиб предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Инцидент с упавшей на человека глыбой льда с крыши дома на Энтузиастов, оказался постановкой
ВТБ и Уральский институт управления — РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве
В Екатеринбурге уничтожили гигантский кофейный стаканчик
Статистика плачевная: на Урале мужчин меньше, чем женщин
Работали ФСБ и СК: на Урале завели дело на чиновника, который "рулил" городским кладбищем
В Екатеринбурге принудительно изымут детей, у которых подозревают коронвирус
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
От удара потерял сознание: в Екатеринбурге на мужчину упала глыба льда
В Каменске-Уральском мужчина атаковал пункт микрозаймов
Лучшие из лучших: сборную России на «Большом шлеме» представят пять уральских дзюдоистов
Екатеринбурженка отсудила 93 тысячи за испорченную дубленку
Логистический учебный класс открылся на Свердловской детской железной дороге
На Урале школьник порезал руку во время урока труда, пока счищал с крыши снег
Самогонные аппараты и шуроповерты: что екатеринбуржцы получат на 23 февраля
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Салют на 23 февраля в Екатеринбурге 2020: место и время
Двух уральцев отправили под суд за убийство 18-летней давности
Екатеринбург вошел в тройку самых мужественных городов России и СНГ