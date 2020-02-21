2020-02-21T14:35:36+03:00
Общество

Масленица в Екатеринбурге 2020: где угоститься блинами и посмотреть на горящее чучело

Масленичная неделя начинается с 24 февраля, и продлиться до 1 марта.
Юлия СТАЛИНААлисия Чернова
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В городе будут открыты десяток площадок.В городе будут открыты десяток площадок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Печь блины, ходить в гости, кататься с горок и жечь чучело. И это еще самая малая часть традиций и обычаев Масленичной недели. Хотите с ними познакомить или вспомнить детство, тогда наша подборка для вас. Рассказываем, как провести время с семьей, чтобы и праздник отметить и время весело провести. Самые шумные гуляния пройдут в субботу 1 марта.

ШТУРМУЕМ СНЕЖНУЮ КРЕПОСТЬ

1 марта в 12:00.

Парк «Таганская Слобода», ул. Бебеля, 111;

Телефон: +7(932) 607-21-27;

Вход свободный.

В парке Таганская Слобода Масленицу будут отмечать по старинке. С кулачными боями, ярмаркой, скоморохами, частушками и катанием с горки и на санях. Здесь же будет построена снежная крепость, величиной с двухэтажный дом. Смельчаки будут брать ее штурмом. Обычно на такую забаву собирается больше 200 человек. А начало сражения ознаменует выстрел из казачьей пушки. И взрослых, и маленьких зрителей порадуют представления театра «Петрушки», частушечный марафон, состязание гармонистов, фестиваль блинов и чая.

Во время праздника в парке будет работать ярмарка, где можно будет приобрести изделия ручной работы и эко продукты из Шалинского района – натуральное варенье, иван-чай, блины из русской печи, домашние соленья.

Обязательно попробуйте блины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательно попробуйте блины.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕТАНИЕ ВАЛЕНКА И СЫТНАЯ ЯРМАРКА

1 марта с 11:00 до 18:30;

ЦПКиО им. Маяковского, ул. Мичурина, 230;

Вход свободный.

В этот день фан-зона парка наполнится традиционными масленичными активностями для гостей «от мала до велика». Готовимся к бою с мешками, игре «Царь горы», метанию валенка и кольцебросу. Отважных ждут богатырские и молодецкие забавы у снежной крепости: пудовые и двухпудовые гири, кулачные бои, уральская борьба на опоясках, борьба на палках.

Сытная ярмарка – новая фуд-зона, которую парк готовит совместно с ресторанами. Праздник наполнится разнообразием блинов: хочешь китайские блины, хочешь индийские. Рядом мясо на гриле, по соседству сочные бургеры и гонконгские вафли.

На площадках будут выступать городские творческие коллективы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площадках будут выступать городские творческие коллективы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе также будут выставка поделок, выступления творческих коллективов, множество конкурсов и подарков, взятие крепости.

В 18:00 сожгут масленичное чучело.

СЖИГАЕМ ДЕСЯТИМЕТРОВОЕ ЧУЧЕЛО

1 марта с 12:00 до 18:00;

Загородный клуб «Белая лошадь», Сысертский район, деревня Кадниково;

Телефон: +7(343) 287-77-47;

Вход свободный.

Одна из крупнейших праздничных площадок загородный клуб «Белая лошадь» ежегодно собирает у себя более 8000 зрителей.

Здесь можно пуститься в пляс, завести хоровод и стать участником молодецких забав. Ну и конечно, какое прощание с зимой без зимних аттракционов? Катание на сноубанане, сноубубликах, на собачьих упряжках, верхом на лошадях, в санях, на северных оленях и на коньках ждут любителей активного отдыха.

Масленица - это карнавал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масленица - это карнавал.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы позаботились и о самых маленьких участниках фестиваля «Ай, да масленица» - малышей ждут анимация в ледовом городке, яркий аква-грим и творческие мастер-классы.

Выступления творческих коллективов, ярмарка, столб с призами и множество вкусных блинчиков не оставят никого равнодушным.

А в конце гуляний зрителей ожидает красочное и яркое фаер-шоу и ритуальное сжигание 10 метрового чучела.

КАТАЕМСЯ НА ЧУДО-ПЕЧКЕ И ЗНАКОМИМСЯ СО СКАЗКОЙ

1 марта с 11:00 до 19:00

пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1

Телефон: +7(343) 372 06 03;

Стоимость от 600 рублей, подробности уточняйте у организаторов мероприятия.

Всю масленичную неделю и даже больше гости Парка Сказов смогут насладиться увлекательной программой, в которую войдут знаменитые домики Водяного, Лешего, Яги и многие другие, интересные забавы и сжигание чучела.

Куда же без сжигания чучела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куда же без сжигания чучела.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресение же организуют большие гуляния, ярмарки, конкурсы и состязания. Желающие смогут оседлать чудо-печку и потренироваться в стрельбе из лука. Особое внимание заслуживают угощения – кроме традиционных блинов, гостям предложат шашлыки и немецкие колбаски- гриль, овощи-гриль и вкуснейшую выпечку.

Тем, кто любит творить своими руками, предлагают поучаствовать в кулинарном мастер-классе Арамильского гостевого дома и собственноручно испечь уральскую выпечку – Шанежку в настоящей печи, а затем послушать и спеть песни под гармонь.

Посетители парка могут насладиться прекраснейшим зимним пейзажем, власть над которым Урал Мороз не спешит передавать Весне-Красне, а потому завершающим штрихом дня станет огненное шоу и конечно сожжение 8-ми метрового чучела.

- В этом году мы решили сделать платную Масленицу. Хотим немного ограничить количество посетителей, потому что заботимся о безопасности наших гостей. Также сможем максимально уделить внимание малышам. Как правило, к нам приходят родители с детьми от 3 до 10 лет. Планируем принять до 700 человек. Еще одно новшество Масленицы в Парке сказов – праздник в теплых помещениях. Гуляния будут не только на улице, но и в домиках, - объясняет Ксения Кармацких, руководитель креативного отдела Парка Сказов.

В программе: веселье и блины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе: веселье и блины.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСТРЕЧАЙ МАСЛЕНИЦУ, ОКУНУВШИСЬ В ИСТОРИЮ

С 24 февраля по 1 марта в 11:00 и 14:00;

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», ул. Пролетарская, 10;

Телефон: +7 (343) 371-05-91;

Стоимость 6000 с группы до 30 человек.

«Боярыня Масленица – Сударыня Масленица». Почему третий день называют «Лакомка», а пятый – «Тещины Вечерки»? На празднике в музее литературной жизни вы узнаете о народных традициях каждого дня масленицы и поучаствуете в веселых и шумных играх.

С 24 февраля по 1 марта, время по заявке;

Музей кукол и детской книги, ул. Пролетарская, 16;

тел.: +7 (343)371-37-86;

Стоимость билета 300 рублей.

«Масленичные гуляния» всю неделю будут продолжаться в музее кукол и детской книги. Ребята знают о том, как праздновали этот праздник их предки, смастерят куклу – оберег на мастер-классе и конечно примут участие в веселых масленичных играх во дворе музея.

Приходите на Масленицу всей семьей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приходите на Масленицу всей семьей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 февраля по 28 февраля в 12:00;

Детский центр Музея истории Екатеринбурга, ул. Карла Либкнехта, 26;

Телефон: +7 (343)371-22-43;

Стоимость: детский билет – 350 руб., взрослые - входной билет в музей, обязательна предварительная запись по телефону.

Музей истории Екатеринбурга тоже не отстает и зазывает желающих к себе в гости на проводы зимы. Масленичный поезд повезет гостей в путешествие по масленичной неделе - от «Встречи» до «Прощеного воскресенья», познакомятся с самой Государыней Масленицей, примут участие в штурме снежного городка и угостятся блинами с ароматным чаем. Для участников организаторы подготовили розыгрыши и увлекательные игры.

ВКУСНЫЕ БЛИНЫ И ТАНЦЫ ДО УПАДА

29 февраля, 11:30, 14:30, 16:30;

Синара Центр (главный корпус), Верх-Исетский бульвар, 15;

Телефон: +7 (343) 350 22 00;

Стоимость от 400 рублей.

Последний день зимы стоит провести весело и шумно, чтобы поблагодарить необычайно теплую в этом году снежную пору и приготовиться к переменам весны. Масленица – это прежде всего теплый праздник в кругу семьи, так устройте себе семейный день и посетите яркую программу Синара-центра.

Гостей ждут забавные конкурсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостей ждут забавные конкурсы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль-шоу «Муха Цокотуха». Настоящая скрипка, песочная анимация и выразительные голоса артистов погрузят маленьких зрителей в веселую и добрую атмосферу сказки Корнея Чуковского. Дети смогут выиграть подарки в развлекательной лотерея, увлечься игрой со сказочником, и насладиться творческой программой с “Полосатым котом”.

Народное шоу «Эх, разгуляй!» от фолк-группы «Солнцеворот»

29 февраля в 19:00;

Концертный зал Синара Холл. Синара Центр, Верх-Исетский бульвар, 15;

Телефон: +7 (343) 350 22 00;

Вход по билетам, справки и стоимость по телефону.

Сочетание традиционного исполнения песенного фольклора и авторских аранжировок в разных стилях и музыкальных направлениях (поп, рок, джаз, авангард, фьюжн) задают необычный, но совсем не противоречивый мотив празднества.

ПЕРЕЗАГРУЗИСЬ С МАСЛЕНИЦЕЙ!

Начало 1 марта;

Парк Литературного квартала, ул. Пролетарская, 14;

Телефон: +7 (912) 242-48-75;

Вход свободный.

Актеры Камерного театра развлекут вас в воскресенье в парке Литературного квартала. Праздничная программа «Масленица-перезагрузка» предлагает сыграть в игры и выйти победителем, поучаствовать в конкурсах и народных забавах. Ну и куда без веселых хороводов со скоморохами и, конечно, сжигания чучела! Так что берите детей в охапку и вперед – весело провожать зимнюю пору. Растопите снег своими жаркими танцами, светлыми улыбками и звонким хохотом. Пусть весна, привлеченная вашими искрящимися эмоциями, поскорее заявит свои права.

Екатеринбуржцев приглашают на Масленицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцев приглашают на Масленицу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГЛАВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

27 февраля, 13:00:

Культурно-развлекательного комплекс «Уралец», ул. Большакова, 90. Начало – в 13:00;

29 февраля 12:00:

На площадке перед Культурно-досуговым центром «Садовый», ул. Верстовая, 14;

На площадке перед Центром культуры «Экран», ул. Грибоедова, 3;

29 февраля, 14:00:

На площадке перед Центром культуры «Орджоникидзевский» ул, Культуры, 3;

29 февраля, 15:00:

Перед административным зданием в посёлке Северка, ул. Строителей, 41;

1 марта, в 12:00:

На площадке перед Центром культуры «Урал», ул. Студенческая, 3;

На площадке перед Культурно-досуговым центром «Дружба», ул. Академика Бардина, 21б;

На площадке перед Домом культуры «Елизаветинский», улица Бисертская, 14;

На площадке перед Центром культуры «Горный Щит» в селе Горный Щит, ул. Ленина, 12а;

На площадке перед Домом культуры «Совхозный» в посёлке Совхозный, ул. Комбинатская, 7;

1 марта, в 13:00:

На придворовой территории, ул. Ялунинская, 4;

1 марта, в 14:00:

На площадке перед зданием ДЮСШ «Виктория», ул. Владимира Высоцкого, 14;

На площадке перед Центром культуры и искусств «Верх-Исетский», площадь Субботников, 1;

В парке семейного отдыха «Эльмашевский», ул.Старых большевиков, 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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