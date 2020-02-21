PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO – стайлер «Голливудская волна» из новой профессиональной коллекции POLARIS

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу в пластинах, стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков.

«Голливудская волна» - знаменитая укладка кинодив, беспроигрышный вариант для вечернего образа. Две рельефные керамические пластины стайлера PHS 5095TAi wave подарят прядям ту самую, узнаваемую графичную волну. Кроме того, прибор имеет несколько температурных режимов: в зависимости от типа ваших волос и желаемого результата, вы можете регулировать температуру нагрева от 120 до 220 С.

Технология Argan Therapy, особенность которой состоит в добавлении арганового масла в керамические пластины, оказывает положительное влияние на структуру волос, сохраняя их внутреннюю влагу и здоровый внешний вид. Уникальное сочетание одновременного воздействия Argan Therapy и турмалиновой ионизации создает эффект запаянных кончиков волос.

Отличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные пластины. В стайлерах Argan Therapy PRO пластины каждой модели удлинены, что позволяет создать равномерную укладку даже на длинных волосах.

В наборе к щипцам идет термосумка-коврик, на которой вы сможете оставить прибор даже в горячем состоянии, зафиксировав пластины в закрытом положении с помощью специального механизма-защелки. Если вы вдруг забыли отключить стайлер, вам не придется переживать об этом: через 60 минут он отключится самостоятельно. После того, как прибор остынет, его можно повесить на крючок с помощью удобной петли.

Для удобства щипцы оснащены длинным трехметровым шнуром, который не запутается благодаря шарнирному вращению на 360 .

Матовое покрытие Soft Touch не только делает стайлер приятным на ощупь, но и является еще одной изюминкой стильного и минималистичного внешнего вида всех приборов линейки Argan Therapy PRO.