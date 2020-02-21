Вручили подарки и напомнили о безопасности: прекрасные сотрудницы ГИБДД поздравили екатеринбуржцев с 23 февраля

Через пару дней вся мужская половина России будет отмечать свой «профессиональный» праздник. В честь 23 февраля в Екатеринбурге запланировано огромное количество мероприятий. Все девушки спешат поздравить мужчин с Днем Защитника Отечества – не остались в стороне и сотрудницы Госавтоинспекции Свердловской области.

Сегодня на площади 1905 года прошла поздравительная акция: прекрасные сотрудницы ГИБДД останавливали автлюбителей, напоминали им о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и использованию ремней безопасности, а также подарили маленькие презентики – освежитель воздуха и обложку для документов в машину.

Всем мужчинам подарили освежители воздухаФото: Алексей БУЛАТОВ

И обложку для документов в машинуФото: Алексей БУЛАТОВ

- В Госавтоинспекции надеются, что организованное мероприятие не только поднимет настроение водителям, но и послужит стимулом к более ответственному поведению на дороге, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Все мужчины, которых таким необычным способом поздравили прекрасные сотрудницы полиции, были обрадованы и даже слегка удивлены. Кстати, большой фоторепортаж с акции можно посмотреть здесь.

Все водители были удивлены - в хорошем смыслеФото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские напомнили водителям о соблюдении ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам прошлого года больше двух тысяч ДТП было спровоцировано именно водителями-мужчинами. Основными причинами стали несоблюдение очередности проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции и выезд на встречку.

Сотрудницы ГИБДД встречали водителей на площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчин поздравили с 23 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ