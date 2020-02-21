Украдут ваше сердечко: в Екатеринбургском зоопарке выбирают самого обворожительного «зоомистера»

В честь 23 февраля Екатеринбургский зоопарк традиционно устраивает выборы на самого обворожительного «зоомистера» среди своих питомцев. Основная цель голосования – привлечь внимание к редким и малоизвестным видам обитателей зоопарка. К тем, кто часто остается в тени за крупными кошками, медведями или слоном. Рассказываем, какие красавчики украдут ваше сердечко: проголосовать за понравившегося можно на сайте зоопарка или в их Instagram.

Кенгуру Хагена Пол. Этот новогвинейский лесной кенгуру почти не похож на других своих собратьев. Он небольшого роста, с темной шерстью на спине, растущей вперед от загривка с затылком. Хвост при прыжках «втыкается» голым кончиком в почву.

Среди европейских зоопарков кенгуру Хагена есть только в одном – в Пражском. А среди российских – в Екатеринбургском и зоопарке Нижнего Новгорода. Он питается не только овощами, фруктами, корой деревьев и зеленью, но и животной пищей.

Молодой самец Пол очень любопытен: всегда прибегает первым, чтобы изучить незнакомые предметы в вольере или содержимое подноса для завтрака. Он может отобрать у своей самки понравившийся лакомый кусочек, но при этом до последнего будет ее защищать.

Радужный удав Давид. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Радужный удав Давид. Понять, почему этот небольшой коричневый удав назван радужным, можно только внимательно рассмотрев его на солнце. Когда лучи попадают на чешую, она начинает переливаться всеми семью цветами.

Многие боятся змей, но к Давиду это не относится: в отделе прирученных животных зоопарка удав работает анималотерапевтом и помогает с реабилитацией детям с ограниченными возможностями здоровья! Чтобы вы не подумали чего, Давид хорошо отличает знакомых и сотрудников отдела от людей, которые пришли к нему на занятие первый раз. Он любит сидеть на ручках и греться, свернувшись в калачик, в капюшонах курток гостей зоопарка.

Александрийский кольчатый попугай Оскар. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Александрийский кольчатый попугай Оскар. Его вид назвали в честь известного полководца Александра Макендонского – в Древнем Риме его считали очень ценным подарком за его яркую внешность, очень самоуверенный характер, но ласковый нрав и неотразимость. Оскар, как и прочие представители его вида, ослепительно красив, любопытен и умен. А также избирателен в общении и, как истинный мужчина, весьма немногословен.

Голубой древолаз Денробатус. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Голубой древолаз Дендробатус. Пожалуй, самый маленький постоялец зоопарка, длина тела которого всего 40 миллиметров. Но заметить его легко (и не только благодаря синему тельцу) – самцы этого вида в период размножения начинают громко петь и постукивать пальчиками по камням или веткам деревьев.

Но древолазы не такие безобидные – на самом деле, они очень ядовиты. В природе они питаются ядовитыми беспозвоночными, благодаря чему их кожные железы вырабатывают слизь, содержащую сильный яд. Но если его кормить не ядовитыми насекомыми, то он будет совершенно безопасен.