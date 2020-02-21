Рост опухоли замедляется на 20%: ученый из Екатеринбурга нашел способ остановить рак мозга

Ученый из Уральского государственного медицинского университета, преподаватель кафедры медицинской биологии и генетики Всеволод Мелехин предложил принципиально новый подход к лечению онкологических заболеваний.

В основе его разработки – биотехнологии, точечно воздействующие на патологию. Речь идет о доставке гена Клото, который отвечает за продолжительность жизни и обладает противораковым действием, напрямую к клеткам опухоли. Под его воздействием глиобластома перестает синтезировать новые клетки, а старые погибают.

- Доклинические исследования показали, что рост опухолевых клеток замедляется на 20 процентов, а их жизнеспособность уменьшается на 80 процентов. Результаты вселяют надежду, что со временем на основе этой разработки будет создано отдельное направление для лечения онкологии, - отмечают в УГМУ.

До разработки лекарства от самого агрессивного вида рака мозга еще далеко. Однако в ходе лабораторных опытов выяснилось, что ген Клото можно использовать как онкомаркер и оценивать результативность лечения пациентов с диагнозом рак.

– За клеточными технологиями большое будущее, – рассказывает Всеволод Мелехин. – Вместе с иммунотерапией и виротерапией рака это направление сделает медицину персонализированной, позволит спасать жизни пациентов даже на поздних стадиях заболевания.

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