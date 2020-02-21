В мэрии Екатеринбурга раскрыли подробности реформы общественного транспорта

В конце января 2020 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о поэтапном проведении реформы общественного транспорта в столицы Среднего Урала. Изменения коснутся всех видов наземного общественного транспорта: часть маршрутов изменят, несколько отменят, также транспорт перебазируют с одних маршрутов на другие.

Изменения, по мнению чиновников, назрели давно: часть маршрутов дублирует друг друга, а отдельные территории в этом время не охвачены необходимым подвижным составом. В итоге мэрия решилась на изменения. Первый этап реформы проведут до 1 июля этого года. «Комсомольская правда-Екатеринбург» задала актуальные вопросы в транспортный комитет администрации города, и получила ответы.

- Какую цель преследует мэрия Екатеринбурга, меняя схему общественного транспорта?

- Чтобы жители города были довольны работой системы, для этого общественный транспорт должен быть доступным, а поездки – комфортными. Также изменения помогут снизить себестоимость поездок.

- Спросят ли жителей, каких изменений они ждут?

- После формирования полного списка изменений в маршрутной сети будет проведен опрос горожан. Сейчас говорить об отмене какого-либо маршрута преждевременно.

Часть маршрутов может исчезнуть с улиц ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Куда можно обратиться по поводу грядущих изменений и пожаловаться на работу общественного транспорта сегодня?

- С замечаниями и предложениями по этим вопросам можно обратиться в Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети по телефону 304-32-92. Каждое обращение рассматривается, после принимаются соответственные меры.

- Когда стартуют первые изменения?

- Изменения маршрутов городского общественного транспорта будут проводиться поэтапно, когда будет виден положительный эффект. Конкретные сроки станут известны после разработки второго этапа научно-исследовательской работы.

- Горожане лишатся троллейбусного маршрута №17. Сначала его сократили до Центральной гостиницы, теперь могут отменить совсем. Это прописано в постановлении. Это действительно так?

- Сейчас прорабатывается вопрос изменения конфигурации движения троллейбусного маршрута №17 из-за низкого пассажиропотока.

- В рамках реформы отменят популярный автобусный маршрут №64, который связывает микрорайон Мичуринский с центром Екатеринбурга. Будет ли альтернатива?

- Сейчас прорабатывается вопрос о продлении автобусного маршрута №24 до поселка Мичуринский. На маршруте увеличат количество подвижного транспорта, а интервал движения сократится до 10 минут. Автобусы на этом маршруте будут более вместительными.

Фото: Ксения Кривощекова

Что не устраивает чиновников:

* Неохваченные маршрутами жилые микрорайоны

* Дублирование маршрутов

* Плохие условия для передвижения инвалидов

* Отсутствие единой диспетчерской службы

* Старый подвижной состав

* Состояние дорог

* Состояние остановочных комплексов.