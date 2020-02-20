2020-02-20T16:25:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге из карантина в санатории «Бодрость» выписали первые шесть граждан Китая

Остальных должны выписать к середине следующей недели
Данил СВЕЧКОВ
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В карантине граждане Китая пробыли две недели, после прибытия из Пекина.В карантине граждане Китая пробыли две недели, после прибытия из Пекина.Фото: Олег ГАЛИМОВ
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Прошло две недели с тех пор, как в екатеринбургский санаторий «Бодрость» заселили граждан Китая, прилетевших из Пекина. Порядка 50 человека были помещены под карантин из опасений, что кто-то из них мог принести с собой коронавирус, от которого сейчас страдает Китай. Однако довольно скоро городские власти объявили, что бояться нечего и все, помещенные в «Бодрость» люди, здоровы.

Тем не менее покинуть санаторий из соображений карантина им разрешили только сегодня. И то не всем, а лишь первым шести «постояльцам». Как только перед ними открыли двери, они спешно вышли за территорию, сели в машины и уехали.

Общаться с журналистами выписанные граждане Китая отказались. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Общаться с журналистами выписанные граждане Китая отказались.Фото: Олег ГАЛИМОВ

- У всех остальных постояльцев санатория также нет признаков коронавируса, - сообщают в Горздраве Екатеринбурга. - Когда санаторий возобновит работы пока не ясно. Инфекции в нем не обнаружено. К середине следующей недели все граждане Китая покинут его.

Добавим, что граждане Китая, оказавшиеся в карантине, говорят на русском языке и живут в Свердловской области. У них есть вид на жительство. Тем не менее общаться с журналистами они отказались.

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В одиннадцатом часу утра в аэропорту «Кольцово» приземлился самолет из Пекина. На борту находились граждане Китая и Россия. Согласно предписанию Роспотребнадзора всем этим людям необходимо пройти карантин - 14 дней. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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