2020-02-20T14:29:58+03:00
Экономика

Argan Therapy PRO – профессиональная коллекции стайлеров POLARIS

В новую линейку вошли 6 приборов для разных типов укладки
Поделиться:
Отличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные пластиныОтличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные пластины
Изменить размер текста:

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу, стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков.

В линейку вошли 6 приборов для разных типов укладки. Объёмный W-образный стайлер PHS 5095TAi wave – для знаменитой «голливудской волны». Узкий стайлер с мелким гофре PHSZ 1309TAi – мастхэв для естественного прикорневого объема. Стайлер PHS 3410TAi, создающий сногсшибательные объемные локоны. 1509TAi stick завивающий пышные микрокудри, которые уже несколько сезонов в тренде. PHSS 2595TAi – стайлер 2в1, любимый многими тип выпрямителя, подходящий также для создания мягких волн. И мощный фен PHD 2099ACi с профессиональным АС мотором.

Технология Argan Therapy, особенность которой состоит в добавлении арганового масла в керамические пластины, оказывает положительное влияние на структуру волос, сохраняя их внутреннюю влагу и здоровый внешний вид. Уникальное сочетание одновременного воздействия Argan Therapy и турмалиновой ионизации создает эффект запаянных кончиков волос.

Отличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные пластины. В стайлерах POLARIS Argan Therapy PRO пластины каждой модели удлинены, что позволяет создать равномерную укладку даже на длинных волосах.

В наборе к щипцам идет термосумка-коврик, на которой вы сможете оставить прибор даже в горячем состоянии, зафиксировав пластины в закрытом положении с помощью специального механизма-защелки. Если вы вдруг забыли отключить стайлер, вам не придется переживать об этом: через 60 минут он отключится самостоятельно. После того, как прибор остынет, его можно повесить на крючок с помощью удобной петли.

Для удобства щипцы оснащены длинным трехметровым шнуром, который не запутается благодаря шарнирному вращению на 360 .

Матовое покрытие Soft Touch не только делает стайлер приятными на ощупь, но и является еще одной изюминкой стильного и минималистичного внешнего вида всех приборов линейки Argan Therapy PRO.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»
В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с
Новости 24
В метро Екатеринбурга пассажирам показали концерт
«Верим в его невиновность»: гендиректору «Титановой долины» нашли замену
Житель Пензы по телефону обокрал пенсионерку с Урала на 400 тысяч
Уральские студенты создали «приют» для потерянных флешек
В Нижнем Тагиле за 200 миллионов отреставрируют школу
Снятие порчи и деньги для больного родственника: в Екатеринбурге вырос уровень мошенничеств
Нападали вечерами и отбирали сотовые: полицейские Екатеринбурга задержали группу южан, грабивших студентов
Новый подвижной состав дальнего следования презентовали во Владивостоке
«Любовь к небу у него в крови»: «Роскосмос» записал поздравление уральскому космонавту
«Сказал, что соскучился»: на Урале нетрезвый мужчина пытался прорваться в школу к жене
В Екатеринбурге заминировали все школы
Юным пациентам свердловской клинической больницы выдадут «искусственные почки» за 16 миллионов
На 23 февраля мужчинам можно будет подарить танк
В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе из здания Арбитража эвакуировали 450 человек
«Прошу меня не искать»: на Урале молодая девушка оставила записку и пропала
Екатеринбургский офис МТС примет участие в благотворительном проекте «Вещь добра»
Свердловчанку, задолжавшую 700 тысяч по алиментам, отправили в тюрьму