Argan Therapy PRO – профессиональная коллекции стайлеров POLARIS

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу, стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков.

В линейку вошли 6 приборов для разных типов укладки. Объёмный W-образный стайлер PHS 5095TAi wave – для знаменитой «голливудской волны». Узкий стайлер с мелким гофре PHSZ 1309TAi – мастхэв для естественного прикорневого объема. Стайлер PHS 3410TAi, создающий сногсшибательные объемные локоны. 1509TAi stick завивающий пышные микрокудри, которые уже несколько сезонов в тренде. PHSS 2595TAi – стайлер 2в1, любимый многими тип выпрямителя, подходящий также для создания мягких волн. И мощный фен PHD 2099ACi с профессиональным АС мотором.

Технология Argan Therapy, особенность которой состоит в добавлении арганового масла в керамические пластины, оказывает положительное влияние на структуру волос, сохраняя их внутреннюю влагу и здоровый внешний вид. Уникальное сочетание одновременного воздействия Argan Therapy и турмалиновой ионизации создает эффект запаянных кончиков волос.

Отличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные пластины. В стайлерах POLARIS Argan Therapy PRO пластины каждой модели удлинены, что позволяет создать равномерную укладку даже на длинных волосах.

В наборе к щипцам идет термосумка-коврик, на которой вы сможете оставить прибор даже в горячем состоянии, зафиксировав пластины в закрытом положении с помощью специального механизма-защелки. Если вы вдруг забыли отключить стайлер, вам не придется переживать об этом: через 60 минут он отключится самостоятельно. После того, как прибор остынет, его можно повесить на крючок с помощью удобной петли.

Для удобства щипцы оснащены длинным трехметровым шнуром, который не запутается благодаря шарнирному вращению на 360 .

Матовое покрытие Soft Touch не только делает стайлер приятными на ощупь, но и является еще одной изюминкой стильного и минималистичного внешнего вида всех приборов линейки Argan Therapy PRO.