«Мы верим в любовь, а не в цифры»: екатеринбуржцы штурмуют ЗАГСы, чтобы пожениться в красивую дату

20.02.2020 – еще одна красивая дата в этом году, которая вызвала ажиотаж среди желающих пожениться. Сегодня ради «космического» числа ЗАГСам Екатеринбурга пришлось открыться в свой заслуженный выходной. Молодоженов расписывают в Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Орджоникидзевском, Верх-Исетском, Октябрьском отделениях.

- В отличие от обычных дней, сегодня желающих пожениться больше на 20 процентов. Красивая дата в этот раз выпала на четверг. Мы пошли навстречу людям, обычно в этот день регистрации брака нет, - говорит Жанна Гупалова, начальник отдела записи актов гражданского состояния Кировского района города Екатеринбурга.

Сами сотрудники ЗАГСа не верят в магию чиселФото: Юлия СТАЛИНА

В Кировском ЗАГСе сегодня расписываются 32 пары. Для сравнения, даже 14 февраля, что считается самой популярной для влюбленных датой, поженились 26 молодоженов. Самой молодой невестой стала 18-ти летняя девушка, а самым возвратным женихом – 62-летний екатеринбуржец. Больше половину заявлений подавали через портал Госуслуг.

Как рассказала в «Ростелекоме», на сегодняшний день свердловчане подали 311 заявлений на регистрацию брака 20.02.2020, из них 95 пар сделали это через портал Госуслуг. В Екатеринбурге распишется 141 пара влюбленных.

А вот сами сотрудники ЗАГСа в магию чисел не верят.

- Мы верим в любовь, а не цифры, - заключают сотрудники ЗАГСа.

«Я ВЛЮБИЛСЯ В НЕЕ, КОГДА ОНА ЕЛА ЯБЛОКО»

Для этих ребят 20 февраля символичное число. И это не потому что они верят, что красивые цифры в свидетельстве о браке принесут им удачи. У невесты Людмилы Малецкой сегодня День рождения, а жених Вячеслав сделал ей предложение в свой день рождения, 26 ноября. Чтобы заранее забронировать эту дату, молодым пришлось подавать заявление заранее.

- Мы оформляли заявление через Госуслуги ровно за два месяца. Даже будильник завели, чтобы не проспать, - улыбается невеста.

Людмила и Вячеслав женятся в тайне от семьи и знакомых.Фото: Юлия СТАЛИНА

Вячеслав и Людмила работают дизайнерами. Пара познакомились в 2014 году в коворкинге (это площадка для работы фрилансеров – прим.ред.) на мероприятии. Вячеслав вдруг увидел симпатичную девушку и решил подойти познакомиться.

- Я не особо понимал, что там происходит. Я к ней подошел, когда Людмила аппетитно ела яблоко. Мы разговорились и потом закрутилось, - вспоминает жених.

С тех пор у Вячеслава и Людмилы закрутилась любовь. Зарегистрировать отношения Малецкие решили в тайне от родственников и друзей. Вместо фаты и белого платья невеста надела голубое платье в пол, а жених, как он сам назвал свой образ, в костюме Киану Ривза – белая футболка, брюки и черный пиджак.

В Кировском ЗАГСе тоже ажиотаж. Такого не было даже 14 февраля.Фото: Юлия СТАЛИНА

ЗЕРКАЛЬНОЕ ЧИСЛО

Общая энергетика 20.02.2020 способствует созданию семейного гнезда и планированию рождения ребенка. Четверг считается днем Юпитера — планеты Большого Счастья. Сильная комбинация чисел 2-8 - прекрасный зачин на дальнейшее создание большой семьи в большом доме.

Отметим, следующая красивая дата уже через два дня – 22.02.2020 года. В ЗАГСах Екатеринбурга также ожидают ажиотаж на это число.