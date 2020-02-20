2020-02-20T11:26:41+03:00
Происшествия

Пыталась развернуться: в аварии под Екатеринбургом погибла пенсионерка

Женщина ехала на «Ниве» и не заметила едущую позади многотонную фуру
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
На месте аварии работали сотрудники МЧС и следователь, которым в ходе расследования будут установлены причины дорожно- транспортного происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской областиНа месте аварии работали сотрудники МЧС и следователь, которым в ходе расследования будут установлены причины дорожно- транспортного происшествия. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

На ЕКАД произошла смертельная авария с участием «Нивы» и грузовика Iveco. Утром на 34 километре трассы фура протаранила отечественную легковушку, за рулем которой была 65-летняя женщина. К сожалению, удар пришелся со стороны водительского сиденья, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В ГИБДД отметили, что стаж ее вождения составлял 17 лет.

- Водитель «Лада-2121» при движении по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов в сторону Серовского тракта в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасности разворота и допустил столкновение с автомашиной Iveco, водитель которой двигался в попутном направлении, - добавили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По статистике в январе 2020 года в городе Екатеринбурге по вине водителей транспортных средств произошло 81 ДТП, 3 человека погибли и более 100 человек травмированы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По статистике в январе 2020 года в городе Екатеринбурге по вине водителей транспортных средств произошло 81 ДТП, 3 человека погибли и более 100 человек травмированы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что водитель фуры перевозил 17 тонн растительного масла в Первоуральск. 42-летний мужчина подтвердил, что женщина начала разворот пересекая сплошную.

Напомним, что в начале года схожая авария произошла на улице Челюскинцев, когда водитель Kia Sportage решился на необдуманный маневр у трамвайных путей.

Кстати сейчас гаишники Свердловской области разыскивают водителя трактора, который прославился после того, как засыпал снегом частника с камерой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Статья предполагает подкуп или угрозы убийством»: адвокат – о том, почему отец Васильева избежит ответственности за подмену мочи
Военная прокуратура проверит решение следователей об отказе в возбуждении уголовного дела. Но вероятность, что полковник Росгвардии предстанет перед судом, крайне мала
Новости 24
Уральские студенты создали «приют» для потерянных флешек
В Нижнем Тагиле за 200 миллионов отреставрируют школу
Снятие порчи и деньги для больного родственника: в Екатеринбурге вырос уровень мошенничеств
Нападали вечерами и отбирали сотовые: полицейские Екатеринбурга задержали группу южан, грабивших студентов
Новый подвижной состав дальнего следования презентовали во Владивостоке
«Любовь к небу у него в крови»: «Роскосмос» записал поздравление уральскому космонавту
«Сказал, что соскучился»: на Урале нетрезвый мужчина пытался прорваться в школу к жене
В Екатеринбурге заминировали все школы
Юным пациентам свердловской клинической больницы выдадут «искусственные почки» за 16 миллионов
На 23 февраля мужчинам можно будет подарить танк
В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе из здания Арбитража эвакуировали 450 человек
«Прошу меня не искать»: на Урале молодая девушка оставила записку и пропала
Екатеринбургский офис МТС примет участие в благотворительном проекте «Вещь добра»
Свердловчанку, задолжавшую 700 тысяч по алиментам, отправили в тюрьму