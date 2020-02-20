Пыталась развернуться: в аварии под Екатеринбургом погибла пенсионерка

На ЕКАД произошла смертельная авария с участием «Нивы» и грузовика Iveco. Утром на 34 километре трассы фура протаранила отечественную легковушку, за рулем которой была 65-летняя женщина. К сожалению, удар пришелся со стороны водительского сиденья, от полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

В ГИБДД отметили, что стаж ее вождения составлял 17 лет.

- Водитель «Лада-2121» при движении по ЕКАД со стороны проспекта Космонавтов в сторону Серовского тракта в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасности разворота и допустил столкновение с автомашиной Iveco, водитель которой двигался в попутном направлении, - добавили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По статистике в январе 2020 года в городе Екатеринбурге по вине водителей транспортных средств произошло 81 ДТП, 3 человека погибли и более 100 человек травмированы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что водитель фуры перевозил 17 тонн растительного масла в Первоуральск. 42-летний мужчина подтвердил, что женщина начала разворот пересекая сплошную.

Напомним, что в начале года схожая авария произошла на улице Челюскинцев, когда водитель Kia Sportage решился на необдуманный маневр у трамвайных путей.

Кстати сейчас гаишники Свердловской области разыскивают водителя трактора, который прославился после того, как засыпал снегом частника с камерой.