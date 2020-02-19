Екатеринбуржским ветеранам, кто 9 мая не сможет выйти из дома, военные устроят парад под окнами

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОСТАЛОСЬ 569 ВЕТЕРАНОВ

Парад Победы в Екатеринбурге в этом году пройдет дважды. Первый раз его целиком можно будет посмотреть на генеральной репетиции, которая состоится 7 мая, что примечательно, утром в 10.00. А второй раз уже 9-го числа, когда он пройдет официально. Об этом сегодня, 19 февраля, рассказали представители Центрального военного округа. Кроме того, запланированы несколько репетиций, во время которых также горожане смогут посмотреть на марширующих военнослужащих и боевую технику.

- Уже проходят тренировки личного состава парадных расчетов в составе своих подразделений, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - Что касается города, тренировки механизированной колонны будут проведены на улице 2-я Новосибирская. Они пройдут 14, 16, 21 и 23 апреля с 10.00 до 13.00. А 20 и 22 апреля с 22.00 до 00.00 пройдут ночные тренировки пеших колонн парадного расчета на площади 1905 года без привлечения техники. И уже 27 и 29 апреля, а также 4 мая с 22.00 до 01.00 пройдут ночные совместные тренировки пешей и механизированной колонны.

Волонтеры и юнармейцы будут помогать ветеранам занять свои места на трибунах перед парадом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на площади 1905 года поставят дополнительные трибуны для ветеранов и тружеников тыла. Теперь сидячих мест будет две тысячи, а не одна. Как отмечают в администрации города, всего в Екатеринбурге сейчас осталось 569 человек, ковавших победу на фронте и в тылу. К ним прикреплены сотрудники социальной службы. Ветеранов доставят на парад на автобусах. Часть примет участие в параде. Для этого их рассадят по автомобилям с открытым верхом, которые проедут по площади.

- Для тех ветеранов, кто не сможет придти на площадь 1905 года, после парада парадные подразделения придут к их домам и проведут парад под окнами, - рассказывает Евгений Поплавский.

ДЕТИ СМОГУТ ПРОКАТИТЬСЯ НА ВОЕННОЙ ТЕХНИКЕ

Кстати, во время репетиции 7 мая военные повторят прошлогоднюю акцию, когда 14-летнего подростка, который из-за болезни почти не может двигаться, прокатили на танке Т-72. В этом году такая поездка ждет сразу несколько детей.

- Это будут дети из наших интернатов, победители конкурсов рисунка, «Письмо на фронт» и так далее, - говорит Александр Ковальчик, первый заместитель главы Екатеринбурга. – То есть дети, либо заслужившие эту честь, либо те, которые не могут себе этого позволить без родителей.

По части самого парада, военные обещают, что покажут 13 образцов новой техники. Кроме них также ожидаются танки Т-80, которые ранее ни разу не ездили по площади 1905 года, танки Т-72 и его улучшенная версия Т-72Б3М, бронетранспортеры. Гвоздем программы станут 13 самолетов и 9 вертолетов, которые пролетят над городом.

В акции «Бессмертный полк» в этом году могут принять участие больше 200 тысяч человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Всего 22 летательных аппарата – это Л-410, Су-25, Ми-26, Ми-8 и Миг-31, на который уже будет ставиться современные средства поражения, - рассказывает Евгений Поплавский. – Парад начнется в 10.00. Его время увеличено на полтора часа. В состав пешей колонны будет включена коробка со штандартами времен войны. Впервые примут участие военные Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Пройдет историческая техника: Т-34, «Катюши»…

Члены мотоклуба «Черные ножи» также примут участие. Они проедут на десяти мотоциклах времен Великой Отечественной войны, после чего примут участие в исторической реконструкции, которая состоится сразу после окончания парада.

- Если говорить про акцию «Бессмертный полк», то в этом году мы ждем, что численность участников увеличится в полтора раза, - говорит Александр Ковальчик. – В прошлом году было порядка 150 тысяч человек, в этом будет, возможно, более 200 тысяч.