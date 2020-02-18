Первым иностранцем здесь был Рузвельт: факты и цифры о Кольцово в Екатеринбурге

17 февраля Кольцовская таможня имени Владимира Сорокина отметила 25-летний юбилей. О том, как развивается аэропорт в Екатеринбурге, как растет пассажиропоток, и зачем нужна таможня в воздушной гавани – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] рассказал начальник Кольцовской таможни полковник таможенной службы Анатолий Тимошенков.

1. В 1943 году президент США Франклин Рузвельт, когда летел с Тегеранской конференции, его путь лежал через Урал. Здесь было принято решение сесть на дозаправку на военном аэродроме в Кольцово. Тогда было оформлено первое иностранное воздушное судно.

2. Первые пассажирские рейсы в другие страны из аэропорта Кольцово начали летать еще в 1991 году. Это были чартерные рейсы в Испанию. Вскоре появились турецкое и египетское направления. Первые таможенники были прикомандированы еще с Домодедовской таможни, они прилетали в Екатеринбург на десятидневную вахту. Первые регулярные международные рейсы открыла авиакомпания «Люфтганза».

3. В начале 1993 года создан Кольцовский таможенный пост. Функции: осуществление контроля за гражданами в международном терминале, пребывающих в РФ или улетающих за пределы РФ. Позже – контроль за грузами, которые стали перемещаться через границу.

Пассажир имеет право провезти до пяти литров алкоголяФото: Алексей БУЛАТОВ

4. 17 февраля 1995 года на базе таможенного поста Екатеринбургской таможни образована Кольцовская таможня. Изначально там работали 135 человек. До сих пор в рядах таможни работают 10 сотрудников, которые стояли у ее истоков. Сейчас там числятся в два раза больше сотрудников.

5. В те годы очень активно рос пассажиропоток. Например, за 1996 года это около 300 тысяч человек, в 2008 году пассажиропоток перевалил отметку в 1 миллион человек за год, с 2013 года стабильно колеблется в районе отметки в 2 миллиона пассажиров в год. Сегодня 2 – 2,3 миллиона человек в год. Торговый оборот в 1996 году составлял порядка 75 миллионов долларов, а в 2019 году он достиг отметки в 573 миллиона долларов.

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6. В середине 90-х был тотальный контроль для пассажиров, вскрывались все чемоданы, вынимались все вещи. Сегодня ситуация кардинально поменялась: предусмотрена система двойного коридора: красный и зеленый. По зеленому коридору перемещаются пассажиры, у которых нечего декларировать. По красному коридору перемещаются пассажиры, у которых есть что декларировать, либо которые хотят что-то декларировать. Это упрощает прохождение таможенного контроля. Предусмотрен принцип выборочности. Есть определенные критерии по обращению внимания на пассажира. Нам помогают наши четвероногие друзья и техника. Никто сегодня чемоданы не вскрывает – выбранный пассажир ставит чемодан на интроскоп.

7. Таможенники – хорошие психологи. Инспектор составляет психологический портрет пассажира, наблюдает за его поведением, за тем, как он двигается, насколько он нервозен, и принимает решение о проведении дополнительных мер таможенного контроля.

8. Есть для пассажиров ограничения. Например, на ввоз алкоголя: до трех литров любой алкогольной продукции пассажир может ввезти в страну без декларирования. С 3-х до 5-ти литров он обязан продекларировать и оплатить таможенную пошлину в размере 10 евро за литр. Свыше пяти – запрещено ввозить. Можно по факту привозить все, вопрос в том: есть ли у человека на это разрешение.

О работе Кольцовской таможни рассказал ее начальник Анатолий Тимошенков. Фото: КП

9. Можно провести с собой до 10 тысяч долларов США, если больше, то пассажир обязан подать пассажирскую таможенную декларацию. Хоть при ввозе, хоть при вывозе. Пассажиры иногда путают – берут 9 тысяч долларов и еще 250 тысяч рублей. Но 10 тысяч долларов США – это общая сумма по курсу доллара. Нужно суммировать все деньги с долларовым эквивалентом. Со 2 февраля есть изменения: при перемещении валюты свыше ста тысяч долларов, гражданин должен подтвердить происхождение этих денег: договор о продаже недвижимости, либо справка из банка о снятии со счета. Иначе декларацию не подтвердят.

10. Кольцово в 2019 году пропустило через свои ворота 52 миллиона посылок. Из них взыскано платежей на 3 миллиона рублей. В этом году, когда порог упал с 500 до 200 евро, мы оформили всего 20 платежных документов и взыскали 32 тысячи рублей. Год назад на эту дату мы взыскали около 800 тысяч рублей.

11. Конфискованное имущество после решения суда передается: алкоголь – в Росалкогольрегулирование на уничтожение, холодное оружие – в МВД на уничтожение, другие товары – в Росимущество.

12. Одна из главных задач таможни – сбор и перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет. 1996 год по плану – 116 миллионов рублей, 2016 год – более 5 миллиардов рублей. За 25 лет таможня в Кольцово всегда выполняла план от 100%. Это таможенные пошлины, налоги предприятий нашего региона.