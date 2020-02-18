«Остались только сторож и вахтер»: что происходит в кинотеатре «Салют» после закрытия

Во вторник утром большая надпись на фасаде кинотеатра «Салют» еще есть. Однако сотрудники, те немногие, кто остались, в голос уверяют – уже к концу недели ее уберут. Тогда уже точно в истории одного из старейших кинотеатров Екатеринбурга будет поставлена жирная точка.

В прошлую пятницу, 14 февраля, здесь в последний раз показывали фильмы. В тот же день, по стечению обстоятельств, был подписан акт, согласно которому площади кинотеатра окончательно и бесповоротно перешли в руки Городского Дворца творчества детей и молодежи, ну или Дворца пионеров, если называть его по старинке.

Два больших кинозала оставят, остальные переделают под нужды детских кружков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И хотя в самом Дворце настаивают, что впереди еще длительный переходный период с приемкой документов и помещений, факт можно считать совершившимся – «Салюта» больше нет.

Во вторник двери главного входа в кинотеатр были не заперты. Внутри – настоящий «город-призрак». До сих пор стоят объемные картонные афиши новых фильмов. Но показ прекращен. За стойкой кассы, где обычно продавали билеты и попкорн, уже не горят мониторы с расписанием сеансов. Да и свежей воздушной кукурузой тут не пахнет. Хотя сама она до сих пор целыми горами навалена в витринах, вмонтированных в стойку – ее уже никто не съест, пойдет на выброс. Из всего коллектива на четырехэтажный кинотеатр с огромными залами и массой кабинетов, скрытых от глаз посетителей, остались всего два человека – сторож и вахтер. Лишь они теперь постоянно находятся внутри здания.

В кинотеатре до сих пор лежат горы нераспроданного попкорна.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Коллективу «Салюта» были предложены варианты трудоустройства в новой организации, – говорит Жанна Кузнецова, директор кинотеатра. – Но согласились лишь несколько, потому что кто-то не любит работать с детьми, кому-то нужен гибкий график. У нас ведь студенты кассирами работали.

В прошлую пятницу после финального киносеанса коллектив в последний раз собрался вместе, рассказывают теперь уже бывшие сотрудники кинотеатра. Устроили прощальный вечер.

– Настроение было упадническое, – вспоминает Максим Смагин, заведующий Музеем карикатуры в «Салюте». – Многие смирились: «Умер, так умер». Женщины переживали, плакали. Тепло попрощались с кинотеатром. Сейчас уже все разошлись.

На четвертом этаже, аккурат у входа в аппаратную, находится комната, где когда-то стояли трансформаторы, обеспечивавшие энергией старые советские кинопроекторы, работавшие на большой зал. Когда в кинотеатре появились современные аппараты, трансформаторы вывезли, а комнату превратили в первый в России музей карикатуры. Он проработал здесь 2,5 года, но теперь уникальная экспозиция, что называется, сидит на чемоданах.

Музей карикатуры в кинотеатре «сидит на чемоданах».Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Куда все это перевозить я не знаю, – вздыхает Максим Смагин. – Если у вас есть гараж, возьму его в аренду (смеется). Варианты ищу, куда это хозяйство можно перенести. Это основа для актуальных выставок, посвященных юмору. Нас сильно не гонят, но мне самому в этом междуцарствии не выгодно находиться, ведь надо развиваться. Вообще, нужно в Екатеринбурге сделать Дом сатиры и юмора, потому что мы – родина Уральских пельменей, родина журнала «Красная бурда» и родина первого музея карикатуры. Объединить все это было бы шикарно.

Такая же неясная судьба и у планетария, разместившегося на первом этаже «Салюта». В рамках нового формата здания он не нужен.

– Планетарий перерос свои площади, – говорит Жанна Кузнецова. – Уже давно идет разговор о том, что надо расширяться и идти к музею Космонавтики, то есть заниматься научно-популярной деятельностью. И той площадки на первом этаже «Салюта» мало.

Зеркальный коридор на втором этаже кинотеатра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь в здание «Салюта» будут ходить дети. Сюда переведут площадки дополнительного образования, которым в самом Дворце пионеров уже стало тесно. Кроме того, в «Салюте» им будут показывать отечественные фильмы и учить, как самим делать кино. Именно по этой причине в здании оставят практически нетронутыми два самых больших кинозала.

– В большом кинозале у нас замечательные анатомические американские кресла, – рассказывает директор кинотеатра. – Их 15 лет назад поставили и они до сих пор в хорошем состоянии. Ко мне приходят люди, говорят: «Продай кресла». А я говорю: «Нет». Это все детям, людям, пионерам…

Не ясна и судьба планетария, работавшего на первом этаже кинотеатра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все прочие кинозалы будут переделаны во что-то другое. Во что именно ни в руководстве бывшего кинотеатра, ни в департаменте образования, ни во Дворце пионеров пока не знают. Для начала им нужно обследовать конструкции здания, чтобы убедиться, что все безопасно.

– Поскольку это здание будет передано в сферу образования, к нему предъявляются те же требования, что и к любому учреждению образования, – говорит Ольга Бабченко, заместитель начальника Департамента образования администрации Екатеринбурга. – Дети сюда зайдут только после того, как будут получены санитарные заключения.

Сумма, которую придется потратить на реконструкцию кинотеатра, пока неизвестна. Когда она будет проведена тоже пока не ясно. На первых порах новые владельцы здания планируют обойтись косметическим ремонтом, а первое мероприятие с детьми провести здесь хотят примерно в марте месяце.