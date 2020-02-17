Масленица 2020 в Нижнем Тагиле: где найти самые вкусные блины и самые интересные развлечения

В 2020 году Масленица выпадает на неделю с 24 февраля по 1 март. Всю неделю жители Нижнего Тагила смогут радовать близких блинчиками по семейным рецептам и посещать интересные празднества и фестивали. «Комсомолка» расскажет, что интересного город приготовил на проводы зимы.

ГУЛЯЕМ ВСЕМ ТАГИЛОМ

На большом семейном празднике будет интересно всем и взрослым, и самым маленьким. Будет очень много конкурсов и игр. Например, забеги в мешках, соревнования с коромыслом или перетягивание каната. Будут фотозоны русские да заморские. А еще – вкусные аттракционы в числе которых блинный чемпионат. Кстати, блины можно будет поесть и просто так. А еще будет много игр, концерт и ледяной столб с подарками.

1 марта

Площадь перед ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Тел.: +7(3435)45-00-77

Начало: с 12:00 до 16:00

Праздник объединяет все поколенияФото: Алексей БУЛАТОВ

ФЕСТИВАЛЬ ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

В этнопарке «Ермаково городище» пройдут народные гуляния с русским размахом. Здесь будут танцевать, петь частушки и водить хороводы. Развлекать честной народ будут настоящие скоморохи. Они же устроят для всех пришедших конкурсы с призами. Будут и традиционные народные забавы: масленичный столб, перетягивание каната. А под конец гостей ждут грандиозные проводы зимы – сжигание чучела Масленицы. Так что приходите на праздник всей семьей!

29 февраля в 12:00

Этнопарк «Ермаково городище», г. Нижний Тагил, Координаты: 58.020639, 59.866306 (у подножья горы Медведь-камень между посёлками Евстюниха и Малая Лая)

Тел.: 8-982-749-74-11, вход: 250 руб.

КАК НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ…

Как на масляной неделе ели блины и гуляли, расскажут в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых». Посетители станут участниками интерактивного театрализованного представления, будут петь песни, водить хороводы и познакомятся с народными забавами. Будут и угощения – чай с блинами.

29 февраля в 11.00 и в 13:00

Музей подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24,

Тел.: 8 (343) 537-02-01 (стоимость уточнять по телефону)

СКАЗКИ «БАБУШКИ-ЗИМЫ»

В Нижнетагильском театре кукол для маленьких зрителей покажут спектакль «Сказки бабушки-зимы». Главные герои сказок – Снеговички сталкиваются с самым сложным решением в жизни. Отправившись в путешествие в поисках Солнца они должны выбрать, что важнее собственная жизнь или жизнь друзей. Это добрая и поучительная история о сострадании, дружбе и помощи друг другу.

29 февраля в 11.00 и в 13.00.

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14,

Тел.: 8 (343) 541-93-53. Стоимость билета 170 рублей.

Праздник - время народных гуляний и забавФото: Алексей БУЛАТОВ

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ, БЛИН ДА МЕД НЕСЕТ

В библиотеках пройдут фольклорные праздники, посвященные народному творчеству и традициям празднования Масленицы.

Так, 24 февраля в библиотеке № 3 пройдет мероприятие «Масленица идет, блин да мед несет». Начнется оно в 14.00 по адресу: пос. Старатель, улица Каспийская, 27а. Тел.: 8 (3435) 29-13-02

А в библиотеке № 8, 24 февраля, – «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод». Начало в 13.15. Адрес библиотеки: пос. Дзержинский, улица Зари, 52, тел.: 8 (3435) 31-06-54.