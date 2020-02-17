«Когда он родился, врачи думали, что не выживет»: свердловчанка четыре года спасает своего тяжелобольного сына

Кирилл Акатьев должен был родиться здоровым. Во время беременности у его мамы Любови врачи не видели никаких причин для беспокойства. Для жительницы Верхнего Тагила это второй ребенок, но женщину все равно положили в больницу за 10 дней до родов. Предполагалось, что плод будет крупным, решили подстраховаться.

- После рождения первого сына я долго не могла забеременеть, и когда это наконец-то произошло, мне предложили наблюдаться во время всей беременности здесь, в Екатеринбурге, в НИИ ОММ. По здоровью проблем не было, кроме тромбофилии, – это высокий риск развития тромбов, но на состояние беременности это никак не влияло, ребенок внутриутробно развивался хорошо, - рассказывает Любовь Акатьева.

У Кирилла сложная форма ДЦП. Фото: предоставлено Любовью Акатьевой.

И Кирилл появился на свет раньше на несколько дней. Это был выходной, врачей в больнице почти не было. Малыш родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной и чуть не задохнулся. Мальчика спасли реаниматологи, но это сильно повлияло на его здоровье.

- Кириллу поставили сразу несколько диагнозов: отёк головного мозга, кровоизлияние, перелом правой ключицы в родах, судорожный синдром из-за сильной асфиксии и частичная атрофия головного мозга. Сейчас у него 5 группа инвалидности, самая сложная форма ДЦП и эпилепсия под названием «синдром Веста», - перечисляет мама мальчика.

Любовь Акатьева вместе с мужем уже четыре года пытаются поставить мальчика на ноги. Несколько раз в год они ездят на реабилитацию в разные центры. Все это не бесплатно. Мама мальчика говорит, что не все центры берутся за таких детей.

- В бесплатных центрах не реабилитируют детей с астмой, потому что к ним нужен особый подход и они бояться им навредить, - объясняет свердловчанка.

Мальчик не ходит и не разговаривает. Фото: предоставлено Любовью Акатьевой.

После реабилитаций Кирилла наблюдаются улучшения, поэтому врачи рекомендуют не сдаваться. Хоть мальчик не говорит и не ходит, если не продолжать лечение может наступить полнейшая мышечная атрофия. Двухнедельная реабилитация в одном из центров, где помогают таким детишкам, стоит 104 590 рублей.

Если вы хотите помочь четырехлетнему Кириллу Акатьеву, публикуем реквизиты благотворительного фонда «Православная служба милосердия».

Вы можете отправить СМС на короткий номер 3443 с текстом: ССП7 пробел и указать любую сумму, например, 100.

Пожертвовать можно через сайт (ссылка).