«Искусство как аутотренинг»: в Синара Центре на этой неделе открывается выставка «Поймать движение»

Открытие выставки Кирилла Зайцева «Поймать движение» в рамках программы поддержки молодых художников «НОВОСТЬ»

20 февраля (четверг), 19:00 0+

В этой выставке Кирилл Зайцев, хореограф, танцовщик театра «Провинциальные танцы», в первые заявляет о себе как о художнике. В данном проекте две ипостаси его личности гармонично соединяются: графические листы, которые создает автор, в рамках выставки будут дополнены перформативной частью. Абстрактная, в основном черная белая, графика – выражение тяги Кирилла Зайцева к рисованию. Для автора его художественная практика – это некий аутотренинг, в процессе рисования он высвобождает творческую энергию, воплощает внутренний мир в визуальную форму. Садясь перед белым листом, художник не имеет никакой предзаданной идеи, рука стремиться поймать движение мысли. Такое рисование сродни танцевальной импровизации, временной разрыв между движением мысли и движением тела сокращается, и форма воплощается, не будучи придуманной и сформированной заранее. На выставке будет продемонстрировано, как художественное высказывание может перемещаться из одного вида искусств в другой, сохраняя свою целостность.

Входной билет в Галерею 250/150

Выставка работает с 20 февраля по 10 марта

Процесс рисования Кирилла Зайцева похож на танцевальную импровизацию

Кураторская экскурсия Льва Шушаричева по выставке Кирилла Зайцева «Поймать движение»

21 февраля (пятница), 19:00 0+

В рамках экскурсии куратор выставки, искусствовед Лев Шушаричев расскажет о концепции и истории создания проекта, о многогранном и сложном мире художника Кирилла Зайцева, который воплощается в абстрактных графических листах и его хореографическом творчестве. Зрители увидят, какие художественные концепции прошлого наследует автор, а в чем его особенность и новаторство. Также на экскурсии с куратором будут обсуждаться вопросы природы абстрактного искусства, вопросы восприятия абстракции.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет (250/150) + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Место встречи — касса галереи.