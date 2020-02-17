2020-02-17T13:46:44+03:00
Звезды

«Искусство как аутотренинг»: в Синара Центре на этой неделе открывается выставка «Поймать движение»

Танцовщик театра «Провинциальные танцы» в первые заявляет о себе как о художнике
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Во время открытия выставки пройдет показ перформанса от Кирилла ЗайцеваВо время открытия выставки пройдет показ перформанса от Кирилла Зайцева
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Открытие выставки Кирилла Зайцева «Поймать движение» в рамках программы поддержки молодых художников «НОВОСТЬ»

20 февраля (четверг), 19:00 0+

В этой выставке Кирилл Зайцев, хореограф, танцовщик театра «Провинциальные танцы», в первые заявляет о себе как о художнике. В данном проекте две ипостаси его личности гармонично соединяются: графические листы, которые создает автор, в рамках выставки будут дополнены перформативной частью. Абстрактная, в основном черная белая, графика – выражение тяги Кирилла Зайцева к рисованию. Для автора его художественная практика – это некий аутотренинг, в процессе рисования он высвобождает творческую энергию, воплощает внутренний мир в визуальную форму. Садясь перед белым листом, художник не имеет никакой предзаданной идеи, рука стремиться поймать движение мысли. Такое рисование сродни танцевальной импровизации, временной разрыв между движением мысли и движением тела сокращается, и форма воплощается, не будучи придуманной и сформированной заранее. На выставке будет продемонстрировано, как художественное высказывание может перемещаться из одного вида искусств в другой, сохраняя свою целостность.

Входной билет в Галерею 250/150

Выставка работает с 20 февраля по 10 марта

Процесс рисования Кирилла Зайцева похож на танцевальную импровизацию

Процесс рисования Кирилла Зайцева похож на танцевальную импровизацию

Кураторская экскурсия Льва Шушаричева по выставке Кирилла Зайцева «Поймать движение»

21 февраля (пятница), 19:00 0+

В рамках экскурсии куратор выставки, искусствовед Лев Шушаричев расскажет о концепции и истории создания проекта, о многогранном и сложном мире художника Кирилла Зайцева, который воплощается в абстрактных графических листах и его хореографическом творчестве. Зрители увидят, какие художественные концепции прошлого наследует автор, а в чем его особенность и новаторство. Также на экскурсии с куратором будут обсуждаться вопросы природы абстрактного искусства, вопросы восприятия абстракции.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет (250/150) + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Место встречи — касса галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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