Суд обязал чиновников ликвидировать нелегальную свалку на Уралмаше

Несколько лет окраину Уралмаша в Екатеринбурге нелегально заваливали отходами. Мусору здесь накопилось огромное количество – с девятиэтажный дом.

С началом «мусорной реформы» свалка стала как бельмо на глазу у власти. Чиновники уверяли людей, что за их деньги в рамках реформы наведут порядок в этой сфере. А в это время на окраине самого большого района города-миллионника регулярно тлеет свалка, которая растет с каждым днем.

Первым на проблему обратил внимание новый глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Позже свалка оказалась в повестке дня из-за двух пожаров – один произошел прошлым летом, второй начался незадолго до нового года.

Снег не помог потушить свалку. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Вот тогда чиновники и принялись тушить свалку, заваливая снегом, вывезенным с городских улиц. Процесс борьбы с гарью осложнялся тем, что мусор горел на большой глубине, ведь свалка имеет форму карьера.

А в ночь на 11 января 2020 года кто-то поджог технику, которая работала на территории свалки. Вот тогда заговорили о том, что это не просто место, куда свозят мусор. Главное – это место, на котором делают огромные деньги, которые зарабатывает криминальный бизнес. Об этом позже заявил и полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

Кто будет отвечать на свалку? Этот вопрос долгое время оставался без ответа, потому что земля под свалкой лишь частично принадлежит городу, другая еще часть относится с Шувакишскому лесопарку, а третья относится к категории неразграниченных земель и подведомственна МУГИСО.

Снег на свалку свозили со всего городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос разрешился в пятницу, 14 февраля, когда Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление, по которому региональное министерство государственного имущества и администрация Орджоникидзевского района должны будут в ближайшее время ликвидировать нелегальную свалку на Уралмаше в районе улице Коммунистическая. Процесс будет контролировать Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.

Иск в суд о необходимости ликвидации свалки направила прокуратура.

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