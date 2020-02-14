2020-02-14T14:31:38+03:00
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться в трагической гибели девочки в Нижнем Тагиле

Главу СКР России заинтересовало, почему уголовное дело закрыли
Лев ИСТОМИН
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Ребенок с папой, у которого теперь остался только сын. Фото: источник КПРебенок с папой, у которого теперь остался только сын. Фото: источник КП
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Первый день лета 2019 года в Нижнем Тагиле ознаменовался трагедией – в уральском городе прямо во дворе своего дома на Вагонке получила смертельную травму 8-летняя девочка Саша, ученица школы № 95.

Кто-то сбросил на голову ребенка с балкона одного из верхних этажей металлический смеситель. Ребенка доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, но девочка скончалась на операционном столе.

Место, на котором девочка получила смертельную травму. Фото: предоставлено семьей погибшей девочки

Место, на котором девочка получила смертельную травму. Фото: предоставлено семьей погибшей девочки

- Много лет живу в этом доме, там все время кто-то что-то кидает, сама как-то чудом избежала удара пустой бутылкой, - рассказывает соседка семьи, в которой погиб ребенок Наталья Сахарова.

Закрытым уголовным деломм заинтересовался Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрытым уголовным деломм заинтересовался Александр БастрыкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По одной из версий, смеситель на голову девочке мог сбросить шестилетний мальчик, который не в первый раз бросал с балкона тяжелые предметы. Эта версия подтвердилась в ходе следствия.

По словам следователя, мальчик оказался гиперактивным, однако воспитывался в нормальной семье. Но родители погибшей девочки не согласны с этим фактом. По их словам, в нормальной семье взрослые никогда не допустят, чтобы ребенок постоянно беспрепятственно бросал тяжелые предметы с балкона.

Тот самый мальчик, которого обвиняют в смерти девочки. Фото: источник КП

Тот самый мальчик, которого обвиняют в смерти девочки. Фото: источник КП

- Они виноваты в том, что не воспитали своего ребенка. Почему он находился один на балконе без присмотра?- рассказывал через пару недель после трагедии дядя девочки Игорь Забегалов.

На днях стало известно, что уголовное дело местные следственный комитет закрыл.

- Глава Следственного комитета дал указание руководству СУ СК России по Свердловской области доложить обо всех обстоятельствах и принятых процессуальных решениях по этому уголовному делу в центральный аппарат ведомства, - отмечено в сообщении федерального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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