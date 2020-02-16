«Два с лишним часа нарезал круги»: блогер-пилот Леха объяснил, зачем кружил над аэропортом Кольцово

Утром 15 декабря в Екатеринбурге был сильный туман. Из-за сложных погодных условий самолеты, летевшие в Кольцово, пришлось отправлять в аэропорты других городов. Всего из-за сложных метеоусловий на прилет и вылет в общей сложности задерживали 33 авиарейса. Среди них был пассажирский самолет под управлением Алексея Кочемасова. Летчик является блогером под ником letchikleha. В своих соцсетях и на youtube-канале он рассказывает о работе пилота. В группе LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY) во «Вконтакте» Алексей Кочемасов подробно рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на подлете к Екатеринбургу.

"МАРШРУТ НЕ СЛОЖНЫЙ, НО УТОМИТЕЛЬНЫЙ"

Летчик вылетел из московского аэропорта Внуково в 23:45. Ему нужно было прибыть в Екатеринбург, затем вылететь в Краснодар, а оттуда вернуться обратно во Внуково. На языке летчиков это называется «колечко», отмечает блогер.

- Не очень сложный маршрут, но полностью ночной, а значит утомительный, - подмечает летчик.

За несколько часов до вылета из Внуково летчик зашел в интернет, чтобы посмотреть погоду.

- Екатеринбург давал зимнюю прохладу до минус 15 и временами туман. Хм? Не очень это хорошо. Уже во Внуково в 22 часа фактическая погода в Кольцово оказалась не вылетной! Туман с видимостью менее 100 метров и полное безветрие. Совсем плохо. Но! Время полёта чуть больше 2-х часов, а значит решение принимается на вылет не по фактической погоде, а по прогнозу. Прогноз ко времени прилёта дали удовлетворительный! - объясняет летчик, почему самолет все-таки вылетел.

Самолет совершил 17 кругов над аэропортом, прежде чем сесть. Фото: сообщество LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY) во "Вконтакте"

Алексей Кочемасов отметил, что экипаж, вылетающий в Екатеринбург на полчаса раньше, также мучился раздумьями: лететь или нет.

- Устойчивый антициклон и понижение температуры давали большую вероятность, что погода действительно улучшится! Во всяком случае «сесть по огням» намного реальнее, чем днём, - отмечает летчик.

Пролетая над Казанью пилот вновь начала мониторить погоду в Кольцово. Практически до самого снижения в аэропорту она все время улучшалась. Да и командир воздушного судна по имени Михаил (тот самый, который мучился мыслью лететь ли в Екатеринбург) успешно приземлился, уточняет Кочемасов.

Но к рейсу летчика Лехи погода оказалась не так благосклонна.

Подлетая, летчик сфотографировал Кольцово. Фото: сообщество LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY) во "Вконтакте"

ПРИ ВИДИМОСТИ В 200 МЕТРОВ САДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

- Я успел снизиться до 60-го эшелона, когда автоматическая система метео-информации ATIS «огласила приговор», - вспоминает блогер.

Система показала, что видимость составляет лишь 200 метров, также наблюдается туман. Садится при таких условиях нельзя.

- Ну вот и приплыли! Топливом я был затанкирован на два пролета (то есть, в Екб мне не было необходимости дозаправляться до Краснодара). Поэтому, просвистев над аэродромом, я спокойно направился в зону ожидания.... Два с лишним часа нарезал круги и ждал улучшения видимости, - подмечает пилот.

Сразу после приземления рейса под управлением Кочемасова ворота воздушной гавани вновь закрылись из-за тумана. Фото: сообщество LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY) во "Вконтакте"

К счастью, небеса пошли летчику и его пассажирам на встречу и диспетчер наконец разрешил приземление. К тому моменту видимость была уже 580 метров, как объяснил пилот, это приемлемые условия.

- Быстро выхожу из зоны, снижаюсь и успеваю сесть в пункте назначения, за мной садятся коллеги из Сочи и Краснодара и снова туман закрывает аэропорт, - уточняет летчик.

В итоге полет до Екатеринбурга занял у Летчика Лехи и его пассажиров больше четырех часов.

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