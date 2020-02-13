2020-02-13T11:40:07+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда вернут школьникам льготный проезд на все виды транспорта

Специальный тариф будет распространяться на автобусы, трамваи и даже метро
Юлия СТАЛИНА
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Специальный тариф появится весной.Специальный тариф появится весной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В администрации города Екатеринбурга сообщили, когда появится специальный тариф на общественный транспорт для школьников. Льготный проезд будет действовать как для наземного транспорта, так и для проезда в метро.

- Вопрос по льготным тарифам для школьников пока в процессе проработки. Обсуждения ведутся, и результат будет ближе к марту месяца, - прокомментировала Виктория Мкртчян, пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга.

Пока школьникам предлагают заводить "электронный кошелек". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока школьникам предлагают заводить "электронный кошелек".Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в мае 2019 года подземку вычеркнули из специальных тарифов по «Екарте». Если раньше родители подростков платили за проезд 1000 рублей в месяц, то сейчас он подорожал в полтора раза. В данный момент Екатеринбургский метрополитен предлагает заводить «электронный кошелек». Для студентов и школьников тариф 23,5 рубля за билет в наземном транспорте и по 27,5 рублей за поездку в метро.

Для сравнения, проездной для школьников в Москве обойдется в 655 рублей на месяц. В Санкт-Петербурге - 535 рублей, в Новосибирской подземке - 850 рублей, в Казане – 2000 рублей.

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Если вы являетесь родителем школьника, поделитесь своим мнением об этой теме. Звоните в «Комсомольскую правду» - Екатеринбург». Тел. редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Эл. почта: kp.ekb@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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