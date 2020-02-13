«Я отменил приказ о сокращении, сегодня люди вышли на работу»: директор Среднеуральской птицефабрики, которую грозились закрыть

Почти тысячу работникам птицефабрики в Среднеуральске больше не грозит потеря работы. С сегодняшнего дня производство снова запущено в штатном режиме. Отметим, в среду, 12 февраля, стало известно о судебном решении Верхнепышминского суда о немедленном закрытии производства из-за нарушений техники пожарной безопасности. Согласно постановлению, вход на территорию фабрики запрещен, а производство должно быть законсервировано. В тот же вечер руководству удалось его оспорить.

- С утра я уже подписал приказ об отмене сокращения персонала. Фабрика теперь работает в штатном режиме. Сегодня объявил сотрудникам, что нас не закрывают. Они, конечно же, обрадовались. Благодаря СМИ и коллективу мы отстояли интересы в первую очередь работников. Будем работать над нарушениями, обязательно устраним их до 2 ноября, - сказал нам Максим Максимов, генеральный директор фабрики.

Людям сообщили об увольнении в тот же день.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Среднеуральской птицефабрики рассказал «КП-Екатеринубрг», что МЧС нашли нарушения, связанные с отсутствием пожарной сигнализации, противопожарных дверей и табличек. По словам Максима Максимова, чтобы их установить, нужны месяцы. А последняя проверка была в ноябре 2019 года, на устранения нарушений давали год. В прокуратуре объяснили, почему они так быстро обратились в суд.

- Мы действовали в целях побуждения руководства предприятия предпринять хоть какие-то действия. От них порядка пяти лет не было никаких действий для устранения выявленных нарушений. Поскольку эту 172 нарушения имели угрозы жизни и здоровья работников, прокуратура и направила исковое заявление. В Настоящее время никаких обеспечительных мер нет, предприятие работает в штатном режиме. Даже, если бы вчера не отменили решение суда, в любом случае доступ сотрудников на предприятие был бы открыт для устранения нарушений, - рассказала Марина Канатова, пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

За сутки пришлось бы забить миллион куриц.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если бы решение суда оспорить не удалось, в течение суток пришлось бы забить миллион птиц и решать вопрос об утилизации 500 тысяч штук яиц. Помимо этого 911 сотрудников остались без работы. Птицефабрика градообразующее предприятие Среднеуральска, больше половины сотрудников местные жители, остальные проживают в Верхней Пышме.

Руководство фабрики уже давно конфликтует с городскими властями из-за очистных сооружений. Предприятие построило новые очистные, но согласовать с администрацией Среднеуральска не получается продолжительное время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760380" frameborder="0"></iframe> Директор Среднеуральской птицефабрики рассказал о последствиях закрытия производства.Алексей БУЛАТОВ

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Среднеуральскую птицефабрику, которая работает в Свердловской области с 1973 года, закрывают. Причина - судебное решение, которое вынесли накануне в Верхней Пышме. Прокурор потребовал остановить производство из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности. Владелец птицефабрики Андрей Косилов не согласен с таким поворотом событий и не намерен сворачивать деятельность. (Подробнее)

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