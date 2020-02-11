Беспокойное закулисье: сотрудница Свердловской музкомедии пожаловалась в полицию из-за нападения директора

Нешуточный скандал разгорается в Свердловском театре музкомедии. Как стало известно «КП-Екатеринбург», инженер по охране труда Светлана Глинских написала заявление в полицию на своего шефа – заместителя гендиректора по общим вопросам Владислава Слухаенко. Женщина утверждает, что он набросился на нее в коридоре театра – вне зоны видимости камер, толкал и угрожал ударить.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ В ТЕАТРЕ

- Когда Сафронова не стало, начался просто тихий ужас. Он никогда не давал нас в обиду, - начинает разговор Светлана Глинских.

В декабре 2019 года во время поездки в Москву умер руководитель Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов. После этого, по словам Светланы Глинских, в театре дела начали ухудшаться. Так, в ноябре того же года в музкомедии произошел трагический случай. На начальника машинного цеха Антона Юровских упала тяжелая металлическая конструкция. В этот момент он был без каски.

- На него упала шпилька. В итоге у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Во время расследования этого случая я писала «служебку», чтобы закупили каски. Я неоднократно говорила и писала «служебки» на это и раньше, но оснований на то, чтобы их закупить – не было, - возмущается Глинских.

Крайней в этой истории, по словам Светланы Глинских, попытались сделать ее. Но женщина уверяет – отношения к закупке (в том числе касок) она не имеет. В итоге театр оштрафовали на 70 тысяч, а инженер по охране труда Светлана Глинских получила дисциплинарное взыскание.

Инженер по охране труда работает в музкомедии последние восемь лет. Фото: Евгений Стоянов

«БОЮСЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ»

В театре музкомедии Светлана Глинских работает последние 8 лет. До этого она занимала аналогичную должность в ТЮЗе, а на нынешнее место работы ее позвал покойный Михаил Сафронов.

Женщина уверяет: к ее работе никогда не было никаких претензий. Поэтому ей была сильна неприятна «дисциплинарка». Женщина обратилась в суд, чтобы восстановить свою деловую репутацию. Как раз на фоне всех этих событий у нее и произошла стычка с руководителем.

5 февраля женщина отправилась в государственную инспекцию охраны труда Свердловской области, чтобы передать документы для проверки по поводу смерти Михаила Сафронова. Но замдиректора музкомедии решил, что она идет туда с другой целью – жаловаться по поводу своего дисциплинарного взыскания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/760146" frameborder="0"></iframe> Сотрудница Свердловской музкомедии рассказывает, как на нее напал замдиректора.Евгений Стоянов

- Я была грубо остановлена Слухаенко, который сначала толкнул меня в сторону ступенек, схватив за плечи сзади. Я чуть не упала с лесенок, вниз, ударившись о перила, но удержалась на ногах. Он кричал на меня и замахивался рукой. Пытался вырвать из рук сумочку и пакет с документами, - написала Светлана Глинских в своем обращении в полицию (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

Так продолжалось несколько минут, пока на лестнице не появился один из сотрудников музкомедии.

В своем заявлении в полицию Светлана Глинских написала, что теперь опасается за свою жизнь и здоровье.

«ИНФОРМАЦИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

11 февраля в театр музкомедии приходила полиция. Участковый поговорил со Светланой Глинских, а также с Владиславом Слухаенко.

В полиции информацию о заявлении на замдиректора театра подтвердили.

- Службой участковых уполномоченных проводится проверка. По итогам будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мы связались с Владиславом Слухаенко. Он рассказал, что не хочет обсуждать эту ситуацию по телефону.

- Могу сказать лишь то, что изложенная ей [Глинских] информация не соответствует действительности, - кратко объяснил замгенерального директора музкомедии.