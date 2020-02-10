2020-02-10T11:44:22+03:00
Общество

Посадили на карантин в резиденции: уральскому отделению МИДа не удалось встретиться с новым генконсулом Китая в Екатеринбурге

Они прилетел из Пекина транзитом через Москву
Данил СВЕЧКОВ
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В конце прошлой недели рейсом Аэрофлота из Пекина в Москву, а затем из Москвы в Екатеринбург прилетел вновь назначенный генеральный консул Китая Цуй Шаоучунь.В конце прошлой недели рейсом Аэрофлота из Пекина в Москву, а затем из Москвы в Екатеринбург прилетел вновь назначенный генеральный консул Китая Цуй Шаоучунь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новости об эпидемии коронавируса никак не скажутся на проведении Российско-Китайского Экспо, которое в этом году состоится в Екатеринбурге в июле. Об этом сегодня, 10 февраля, рассказал представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов.

- На 43% снижается распространение коронавируса, - отметил Александр Харлов. – Думаю, можно рассчитывать, что мы с этой эпидемией скоро покончим. Пока приостановки работы по подготовке Российско-Китайского Экспо нет.

Также глава регионального представительства МИД отметил, что ситуация с коронавирусом все-таки немного усложнила дипломатическую работу. Так, новый генконсул Китая в Екатеринбурге оказался в карантине.

Поработать с новым генконсулом Китая его екатеринбургские коллеги смогут только через 14 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поработать с новым генконсулом Китая его екатеринбургские коллеги смогут только через 14 дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В конце прошлой недели рейсом Аэрофлота из Пекина в Москву, а затем из Москвы в Екатеринбург прилетел вновь назначенный генеральный консул Китая Цуй Шаочунь, - рассказал Харлов. - Но пока к своим обязанностям он не приступил. Он сейчас находится в карантине у себя в резиденции. Мы с ним встретимся только через 14 дней пребывания его на территории России.

В целом, в МИДе надеются, что эпидемия никак не повлияет на проведение запланированных международных мероприятий.

- Есть сейчас объективные ограничения, но хочу обратить внимание на следующее: сейчас все стараются дистанцироваться от Китая. Но эпидемии начинаются и заканчиваются, а развивать контакты и потом терять наших партнеров и друзей – это не совсем хорошее решение, - отметил представитель МИДа в Екатеринбурге. - Мы готовимся и надеемся, что все запланированные мероприятия с участием наших коллег состоятся в срок.

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В одиннадцатом часу утра в аэропорту «Кольцово» приземлился самолет из Пекина. На борту находились граждане Китая и Россия. Согласно предписанию Роспотребнадзора всем этим людям необходимо пройти карантин - 14 дней. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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