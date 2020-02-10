Любовные письма и скульптура в теории и на практике: афиша Синара Арт в канун Дня всех влюбленных

Мастер-класс «Скульптура руками скульптора»

12 февраля, 19:00

В среду, 12 февраля в 19:00, в Галерее Синара Арт состоится мастер-класс в рамках выставки «Окрыленные». Андрей Брагин, скульптор и ученик известного мастера Юрия Викторовича Крылова, расскажет о своем видении скульптуры, поделится с гостями опытом и даже создаст бюст одного из участников мастер-класса. Также Андрей пообещал ответить на все вопросы о жизни современного скульптора:

- Насколько голодным должен быть художник?

- Какой скульптурой вредно заниматься?

- Зачем скульптору удостоверение сварщика и навыки столяра?

- Что роднит скульптуру с дзен-буддизмом?

Андрей Брагин — скульптор, выпускник Уральской архитектурно-художественной академии, участник и призёр городских, региональных и всероссийских выставок и конкурсов, таких как «Рука Мастера», «Лом», «Длинные истории Екатеринбурга», «Малые архитектурные формы», «Мастерская», «Европа-Азия».

Стоимость билетов на мастер-класс: 350 рублей – полный, 250 рублей – льготный. Обязательна предварительная регистрация.

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4 (Новый корпус Синара Центра)

Читка любовных писем пройдет в пространстве персональной выставки Сергея Лаушкина «Двое делают один шаг»

Читка любовных писем художников

14 февраля, 19:00

«Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена». Марк Шагал о Белле Розенфельд

Приглашаем провести День святого Валентина в атмосфере воспоминаний, размышлений и признаний. В этот вечер сотрудники Галереи Синара Арт и представители других культурных институций вспомнят великие любовные истории из мира искусства и прочтут отрывки из писем и мемуаров художников, скульпторов, музыкантов и писателей. Героями встречи станут Марк Шагал, Сальвадор Дали, Гертруда Стайн, Сол Левитт, Владимир Маяковский и другие. Гости галереи смогут не только послушать письма знаменитых фигур и поговорить о любви в разных ее формах, но и прочесть заранее подготовленные тексты перед публикой.

Мероприятие пройдет в пространстве персональной выставки Сергея Лаушкина «Двое делают один шаг».

Участие по входному билету в галерею: 250 рублей – полный, 150 рублей – льготный. Требуется предварительная регистрация.

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4 (Новый корпус Синара Центра)

Творческая встреча с Юрием Крыловым

15 февраля, 17:00

Галерея Синара Арт приглашает на встречу с известным екатеринбургским скульптором Юрием Крыловым. Разговор с художником пройдет 15 февраля в 17:00 в рамках закрытия выставки «Окрылённые». У гостей галереи будет уникальная возможность узнать о творческом пути скульптора из первых уст и задать интересующие вопросы. Юрий Викторович проведет авторскую экскурсию по выставке, а также поделится своими теоретическими и практическими находками в скульптуре.

Юрий Крылов – заслуженный художник Российской Федерации, профессор Уральского Государственного архитектурно-художественного Университета, автор более 380 скульптур, участник международных фестивалей по скульптуре в России, Голландии, Португалии, Бельгии, Финляндии, Японии.

Участие по входному билету в галерею: 250 рублей – полный, 150 рублей – льготный. Требуется предварительная регистрация.

Адрес: Верх-Исетский бульвар, 15/4 (Новый корпус Синара Центра)

За фото благодарим портал «Культура Урала»

Во время экскурсии вы пройдете путь от сырого нетронутого материала к нематериальности и эфемерности субстанций, наполняющих внутренний мир человека

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Искусство Урала: от материала к материи»

17 февраля, 19:00

Приглашаем познакомиться с выставкой Галереи Синара Арт «Искусство Урала: от материала к материи». Тема постоянной экспозиции позволяет не только продемонстрировать разнообразие коллекции, но и выявить рифмы и резонансы между произведениями, которые до этого никогда не соседствовали в экспозициях.

Во время экскурсии вы пройдете путь от сырого нетронутого материала через его обработку и приобретение им фактуры к нематериальности и эфемерности субстанций, наполняющих внутренний мир человека. Вас ждут произведения знаковых уральских мастеров: Леонарда Туржанского, Ивана Слюсарева, Александра Бурака, Германа Метелева, Виталия Воловича, Миши Брусиловского, а также вы увидите работы молодых авторов Александра Грекова, Екатерины Поединщиковой и Сергея Рожина.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет (250/150) + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Место встречи — касса галереи.